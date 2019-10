Tre punti d’oro per il Casale che si rilancia in classifica in ottica playoff

Coreglia Antelminelli (Ghivizzano 2 – Casale Fbc 3) – Vittoria importante per il Casale che, in casa dell’ex capolista Ghivizzano, vince per 3-2 e si rilancia nei quartieri alti della classifica nel campionato di serie D girone A.

Match emozionante quello andato in scena in Toscana, con i gol arrivati tutti nella ripresa e con il Casale sempre in avanti prima con Di Lernia, poi con Mullici e alla fine con Poesio.

Tre punti d’oro, insomma, per un Casale che adesso può cominciare a coltivare qualche ambizione in più in ottica playoff.

Per quanto concerne la cronaca Casale subito in avanti con un tiro di Vecchierelli che finisce sulla parte esterna della traversa.

Al quarto d’ora ancora Vecchierelli, davanti a Signorini, che si salva in angolo.

Al 19’ occasione per i locali ma il tiro di Lucatti e alto sopra la traversa.

Nel finale di primo tempo monferrini ancora in avanti con il tiro di Di Lernia, tiro poco alto sopra la traversa.

Nella ripresa il Casale passa in vantaggio al 4’: Mullici è atterrato in area da Borgia. Per l’arbitro è rigore che, dagli undici metri, realizza Di Lernia.

Al 6′ pareggio del Ghivizzano con Lucatti, dopo che Marin aveva colpito un palo riprendendo una punizione di Dell’Orfanello.

Monferrini di nuovo avanti con un eurogol di Mullici, che riprende un conclusione di Coccolo che si era stampata sul palo.

Al 17’ nuovo pareggio del Ghivizzano con Lucatti che raccoglie un assist rasoterra di Solinas anticipando Rovei.

Ma non è ancora finita perché il Casale trova il gol della vittoria al 45’: Poesio raccoglie un traversone e. di testa, in mischia, mette alla spalle di Signorini.

Ghivizzano: Signorini, Borgia, Dell’Orfanello, Benedetti, Brusacà, Subbicini, Fomov, Aprile, Lucatti, Marin, Solinas. A disp. Marino, Francescangeli, Papi, Zadrima, Canali, Aldrovandi, Nottoli, Viti, Simoni. All. Fanani

Casale Fbc: Rovei, Pinto, Mullici, Vecchierelli, Cintoi, Villanova, Coccolo, Poesio, Mair (23’st Cappai),Di Lernia, Bianco (23’st Lamesta). A disp. Tarlev, Bytyci, Provera, Brugni, Petrillo, Miello, Buglio A.. All. Buglio F.

Gol: 4’st rig. Di Lernia (C),6’st e 17’st Lucatti (G),8’st Mullici (C),45’st Poesio (C).