Probabile conflitto d’interessi per Giuseppe Carboni, consigliere comunale a Capriata d’Orba e amministratore unico della Valle Orba Depurazione Srl

Capriata d’Orba – Consiglio comunale piuttosto teso ieri sera, dove all’ordine del giorno era prevista la definizione della posizione del consigliere comunale di minoranza Giuseppe Carboni (nella foto), 63 anni di Capriata che, contemporaneamente, è anche amministratore unico – piuttosto chiacchierato – della Valle Orba Depurazione Srl, una società costituita dai Comuni di Capriata d’Orba, Castelletto d’Orba, Basaluzzo, Predosa e Silvano d’Orba. Chiacchierato per alcuni fatti inerenti un possibile inquinamento del torrente Orba ed alcune presunte assunzioni irregolari di dipendenti del consorzio. Il Carboni si era presentato alle ultime amministrative di giugno come candidato sindaco di una lista civica ma ha perso le elezioni e si ritrova semplice consigliere comunale. Ma la sua posizione è stata contestata da alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle che hanno sollevato la questione dell’incompatibilità tra il ruolo di responsabile del consorzio e di consigliere comunale di uno dei comuni consorziati. In sostanza la sua posizione sarebbe quella del controllore e del controllato. Ieri sera la discussione su questo punto si è fatta piuttosto animata tra quelli che reclamano chiarezza e Carboni che ha chiesto dieci giorni di tempo per chiarire la vicenda che lo riguarda impegnandosi a produrre la documentazione che dimostra la sua piena legittimità a ricoprire entrambe le cariche. Un chiarimento complicato in quanto all’aspetto prettamente amministrativo si somma quello giuridico poiché Giuseppe Carboni è reduce da un processo per inquinamento da cui è uscito assolto grazie alla prescrizione e ad un’iscrizione attuale nel registro degli indagati da parte della Procura della Repubblica di Alessandria per quanto riguarda un presunto smaltimento irregolare di rifiuti pericolosi.