Alessandria Oggi, ancora in classifica, è salita al 57° posto

Alessandria – Straordinaria performance del nostro giornale on line che anche ad agosto resta tra i primi 60 quotidiani d’Italia e scala due posizioni passando dal 59° al 57° posto. Nonostante che il mese di agosto sia tradizionalmente un periodo fiacco per i brand dell’informazione stavolta le cose sono andate diversamente per circa la metà dei giornali, e anche noi miglioriamo.

Tra le agenzie di stampa, il record di crescita spetta ad Adnkronos (+61%), seguita dall’Ansa (+13%), che però ha più del triplo di utenti unici: 956.000 contro 291.000. L’Agi da gennaio non è più rilevata da Audiweb.

La partenza del campionato di calcio di serie A, nell’ultimo weekend del mese, ha favorito ovviamente i siti sportivi. Ne hanno beneficiato soprattutto La Gazzetta dello Sport (+13%), Tuttosport (+12%), Calciomercato.com (+12%) ed Eurosport (+11%). Lunedì 26 agosto il quotidiano diretto da Andrea Monti ha fatto il suo record assoluto, con 3 milioni 210mila utenti unici giornalieri, battendo siti generalisti come Repubblica, Corriere della Sera e TgCom, nonostante la settimana molto calda per la politica italiana. Segno che lo sport, e il calcio in particolare, resta il tema preferito dai lettori italiani non soloo sulla carta ma anche su Internet.

Tra i femminili, infine, il risultato migliore l’ha fatto Elle.it, il sito del mensile del gruppo Hearst, diretto da Maria Elena Viola.