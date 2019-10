Asl Alessandria, per la nomina del nuovo commissario via libera a Valter Galante

Alessandria – Sarà formalizzata oggi la nomina del nuovo commissario dell’ASL di Alessandria. La Regione Piemonte ha dato il via libera: a guidare l’azienda socio-sanitaria sarà Valter Galante (nella foto).

Oggi la giunta formalizzerà la nomina al vertice dell’azienda alessandrina dell’attuale direttore regionale dell’Agricoltura nel cui curriculum figurano responsabilità dirigenziali nei settori dell’Emergenza e dell’Assistenza extraospedaliera e, in anni più recenti, la direzione generale dell’ASL di Asti.

In lizza con Galante c’era Gian Maria Battaglia, direttore del Centro Ortopedico di Omegna.