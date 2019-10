Due negozi assaltati dai ladri nella notte ad Alessandria in zona centro storico

Alessandria – Raid notturno, tra giovedì e venerdì, in due diverse zone del centro di Alessandria ai danni di altrettanti esercizi commerciali.

Il primo si è verificato in via San Lorenzo 25, in un negozio di intimo. I ladri hanno portato via circa 200 euro dal registratore di cassa dopo aver spaccato la porta d’ingresso.

Il secondo è avvenuto in Corso Monferrato in un negozio di ricambi agricoli.

È stata forzata la porta di ingresso ma, una volta entrati, i malviventi non sono riusciti a portare via nulla, probabilmente disturbati dal suono dell’allarme.

Indagano i Carabinieri del comando provinciale.