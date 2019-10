I catastrofisti del clima o sono bugiardi o sono ignoranti, o tutt’e due insieme

di Giusto Buroni – In attesa di leggere un comunicato ufficiale sulle conclusioni del “summit” di New York di settembre, credo sia opportuno anticipare le prossime mosse dei “decisori” smontando scientificamente i loro attuali punti di forza poco scientifici. Nel frattempo si deve evitare di essere influenzati o contaminati da giornalisti sedicenti “scientifici” fra i quali metto Luca Mercalli (nella foto a destra in alto), Mario Tozzi (nella foto a sinistra), Valerio Rossi Albertini (nella foto a destra in basso) e suoi scagnozzi della RAI, che devono essere trattati con cautela, tanto quanto i politici, perché hanno il vizio di saltare improvvisamente da un’opinione a quella opposta pur non avendo capito niente di entrambe.

La scienza è contro Greta

Invece Greta e i suoi seguaci devono essere ignorati sul piano scientifico (hanno ovviamente un peso sociale, politico e antropologico) perché di “scienza” dichiaratamente non sanno nemmeno la definizione (purtroppo ignota anche a moltissimi “scienziati” di ambo le parti). Affermare che “la maggioranza degli scienziati la pensa come Greta” (Il Giornale.it) è un’enorme bufala perché è semmai vero il contrario, tanto è vero che alla stessa Greta è stato suggerito di dire che “il mondo non sta seguendo le raccomandazioni degli scienziati”. Peggio ancora è accetta re il motto “Comportiamoci bene, ché Greta ci guarda” – il che prelude a una beatificazione – visto che la poveretta non ha la minima idea di dove e come guardare. Anche Papa Francesco, che riceve comunque 100 volte meno attenzione del movimento di Greta, forse perché ha cercato di metterci un briciolo di buon senso, alla fine si convincerà di avere sbagliato, senza farne una tragedia, perché non si trattava di materia di Fede. Magari è la volta buona per lui di andare a leggersi il Cantico delle Creature e chiedersi se san Francesco fosse vegano.

Bisogna smascherare i mistificatori dell’IPCC

Gli scienziati “dissidenti” devono quindi controbattere solo gli “argomenti scientifici” dell’IPCC (il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico: “Intergovernmental Panel on Climate Change”, che è il foro scientifico formato nel 1988 da due organismi delle Nazioni Unite, l’Organizzazione meteorologica mondiale “OMM” ed il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente “UNEP” allo scopo di studiare il presunto riscaldamento globale), senza farsi condizionare da pressioni e simpatie politiche e, ciò che più è difficile, economiche. Ciò perché, ammesso che l’IPCC abbia veramente condotto degli studi sui problemi del Riscaldamento globale antropogenico (AGW “Anthropogenic global warming”) prima, e sul Clima poi, la comunità scientifica “autentica” deve presentare un proprio studio, semplice, chiaro e “divulgabile” (nello stile dell’ingegner Giorgio Bertucelli, per intendersi), condotto indipendentemente dalle impostazioni date dall’IPCC alla soluzione del problema, che sono sbagliate, visto che non hanno risolto in 50 anni problemi che negli stessi 50 anni, secondo le previsioni e le proiezioni iniziali, avrebbero dovuto portare alla distruzione della vita sulla Terra.

Il “miracolo” dell’IPCC per nascondere le sue cantonate

Miracolosamente, anche quest’anno l’IPCC ci concede un’altra decina di anni (forse 11) di proroga prima che Venezia e New York finiscano sott’acqua, mentre resta per ora ferma la scadenza fatidica (e millenaristica, come tutta la “filosofia” che ispira questa colossale montatura) del 2100. E, se è vero che l’IPCC vi lavori dal 1988, è anche evidente che quello che ha prodotto non vale neanche un mese del lavoro di scienziati seri: di tutto il lavoro prodotto e presentato annualmente, il pubblico conosce a malapena le contraddittorie e pessimistiche conclusioni e le raccomandazioni/direttive, sempre largamente disattese anche da quei Paesi che le hanno accolte con (finto) entusiasmo. Si tratta allora per i nostri esperti (che dovrebbero essere disposti a lavorare gratis per evidenziare i loschi interessi grandi e piccoli che invece stanno dietro al terrorismo ambientale e climatico) di fissare alcune premesse, e poi i criteri su cui basare la ricerca, traendone poche ma chiare conclusioni, tenendo presente che le tesi da confutare sono:

“l’opera dell’Uomo, da 10.000 anni in qua, ma specialmente negli ultimi due secoli, è colpevole dell’incombente estinzione della Vita sulla Terra”; “l’antidoto al rischio di estinzione è la sostituzione di ogni forma energetica fossile con fonti “rinnovabili”, quali l’acqua (che in altre sedi si continua a dire che scarseggia), il sole, il vento, l’idrogeno, le onde del mare” (tutte cose che ancora oggi, dopo mezzo secolo di sciocca propaganda, si fatica a dimostrare che non vengono dal nulla gratuitamente, ma devono essere procacciate con largo uso di energia); “l’Umanità, colpevole della catastrofe, deve immediatamente cambiare lo stile di vita, indipendentemente dalle pratiche autolesioniste che tale atteggiamento comporterebbe per molti (attenzione: fino all’eutanasia e al suicidio di massa)”.

L’uomo non c’entra niente

Occorre quindi dimostrare “scientificamente” , perché non siamo dei ciarlatani, che i fenomeni “naturali” geologici, oceanici, atmosferici e endotermici (e non dimentichiamo quelli solari e astronomici) influiscono migliaia di volte di più su possibili cambiamenti termici e climatici (e quindi biologici e morfologici) di quanto non contribuiscano “l’attività industriale” e la “mobilità artificiale” della sola specie umana, che in tal caso andrebbero annoverate a buon diritto fra i “fenomeni naturali”, tanto quanto il solido e grande nido che si costruiscono le termiti. L’operato degli scienziati “veri” non si limiterà a sbugiardare quelli dell’ONU, ma scoprirà più realistiche imminenti “emergenze” di origine “naturale” (non dimentichiamo gli impatti con corpi celesti, anche artificiali), arrivando a trovare antidoti, anche parziali e progressivi, a quelle possibili e poco prevedibili catastrofi, o forme estreme di anomalie geologiche, oceaniche, atmosferiche, con gravi impatti sulla biosfera, che gli scienziati dell’IPCC davano per certe e molto prossime nel tempo se l’Uomo non avesse cambiato lo “stile di vita”.

Tutti a piedi e vegani: uno sforzo tanto immane quanto inutile

Esigere l’immane sforzo collettivo prospettato dall’ONU per annullare le cause dell’uno per mille delle anomalie, secondo i calcoli di Bertucelli, o anche del 5%, secondo meno verosimili calcoli del professor Zichichi, è una tremenda sciocchezza, che deve assolutamente essere ridimensionata, pena la vera estinzione del genere umano, questa volta per “sfinimento”: tutti a piedi e tutti vegani, a meno di non appartenere alla gerarchia della Nuova Religione Ecoanimalista, che subito prenderà il sopravvento, alle Forze Armate, all’Industria Bellica, all’Industria Spaziale, alla Zootecnia, alle Grandi Banche e alle nuove fiorenti imprese di Pompe Funebri, che dovranno smaltire qualche miliardo di esseri umani defunti.

Sono dunque sicuro che un efficiente manipolo dei 500 firmatari della nostra petizione (che secondo me dovrebbe essere più aggressiva e propositiva e meno “filocarboniosa” di quella impostata lo scorso giugno) saprà tracciare in brevissimo tempo le linee guida di questa strategia destinata a zittire qualunque seminatore di zizzania, istigatore al terrorismo, o al suicidio, e profeta di sventura.

Una nuova petizione

Provo a fornire il contributo di qualche piccola idea da usare come spunto per i miei colleghi, che svilupperanno uno schema organizzato e ordinato da trasferire al pubblico curioso – e soprattutto all’ONU – in sostituzione del “nulla” dell’IPCC. Purtroppo il mio fidato parrucchiere che usavo come cavia per valutare la presentabilità delle mie “opere” se n’è andato in pensione a fine 2018 senza lasciare traccia e, per questo, le mie idee devono forse essere riviste e corrette dagli esperti che si degneranno di utilizzarle.

Prima di tutto suggerisco di separare Riscaldamento Globale da Clima (da cui saranno già state separate la pretestuosa crisi energetica del 1973, il falso buco nell’ozono e le “polveri sottili”), perché, pur avendo numerosi punti di “contatto”, si sviluppano indipendentemente l’uno dall’altro, legati solo dal parametro “temperatura”, utilizzato in modo differente e spesso improprio. Perciò si dovranno identificare i diversi tipi di danno che i due elementi, quando “disturbati”, possono provocare; in particolare i danni sull’Uomo e sulle sue attività (quello che i radicali adoratori della Natura chiamano “la giusta vendetta del Creato sull’Uomo”, dimenticando che comunque si guardino, Creato e Uomo hanno lo stesso Creatore). La misura della temperatura (media o puntuale) è quella che più presta il fianco a critiche per la sua imprecisione in ogni luogo e in ogni tempo. Mi sono letto un po’ di effemeridi dell’Osservatorio di Brera dalla fine del ‘700 ad oggi e ho scoperto che ancora nel 1997 c’erano gruppi di studio dedicati a scegliere la posizione dei termometri, la distanza dalle pareti e il colore delle stesse pareti, parametri che sono cambiati svariate volte in due secoli e mezzo, e che fanno sì che da un anno all’altro i dati non siano per niente confrontabili; ancora più deludente è scoprire che la temperatura media del giorno era la media fra “mattina” e “sera” e non fra “massima” e “minima” reali.

Scandalosa meteorologia

Eppure lavoravano a Milano i maggiori meteorologi d’Europa, quali Boscovich e Lagrange: e se questo era il maggiore centro meteorologico d’Europa, dove da più tempo si registravano dati (quasi) tutti i giorni, chissà come erano gli altri osservatori nel mondo. E soprattutto quanti erano: quando cominciai ad occuparmi di queste cose scrissi a Giuliacci per sapere come fosse organizzata la griglia dei punti di misura della temperatura, aspettandomi che fosse una rete sferica con nodi distanziati fra loro di un centinaio di chilometri al massimo (400 stazioni su ogni meridiano, per esempio), con infittimenti vicino a punti critici, quali le cime dell’Himalaya, la Fossa delle Marianne, ecc. Fui molto sorpreso e deluso dalla gentile risposta che parlava di qualche centinaio di stazioni in tutto (ma qualche decina sempre operative), quasi tutte su terraferma, poche sui monti, poche lungo le coste, praticamente nessuna (su boe galleggianti) in alto mare. E da questi pochi e sparpagliati punti si leggevano le temperature una volta ogni tanto per ricavarne la “temperatura media annua del Globo” con precisioni migliori del decimo di grado, da confrontare con quelle misurate in anni recenti – ma anche con quelle ottenute con tecniche sofisticatissime e perciò inaffidabili – in anni remoti come 400.000 anni fa, per trarre conclusioni come quella per cui negli anni recenti la Terra si riscalda continuamente di un decimo di grado (°C) all’anno, il che ci porterà alla catastrofe nel 2050. E questo accade nell’epoca dei “satelliti meteorologici”, degli osservatori orbitanti con sensori a infrarossi puntati sulla Terra, degli aerei e elicotteri che decollano e atterrano a centinaia di migliaia ogni giorno anche nelle più sperdute isole o altipiani, tutti dotati di strumenti che potrebbero memorizzare i valori locali di temperatura secondo per secondo.

Naturalmente, se si usassero queste misure sarebbe comunque impossibile confrontarle con le inesistenti omologhe di un secolo fa, ma è scandaloso basarsi su dati così aleatori per decidere su politiche economiche, industriali e sociali che determinerebbero la sopravvivenza o la fine della vita intera sulla Terra.