Novi Ligure dice addio a Mario De Luigi, molto conosciuto in ambito politico, sportivo e giornalistico

Novi Ligure – Si è spento all’età di 71 anni Mario De Luigi (nella foto), personaggio molto conosciuto a Novi Ligure in ambito politico, sportivo e giornalistico.

Da anni soffriva, dopo essere stato colpito da un aneurisma, ed era ospite della casa di riposo Don Beniamino di Novi.

Diplomato all’istituto San Giorgio in ragioneria, era poi stato assunto nell’amministrazione comunale. Fece anche parte, negli anni ‘80, del consiglio di amministrazione dell’Ussl di Novi Ligure.

A livello politico, agli inizi fece parte del Psdi, poi era passato alla democrazia cristiana. In due quinquenni amministrativi, a Gavazzana, era stato assessore e vice sindaco, poi, nel 1995, si era candidato a sindaco di Novi a capo di una lista civica e per un pugno di voti non riuscì a entrare in Consiglio comunale.

Nel 2013 si era battuto in un comitato per la difesa dell’ospedale di Novi.

De Luigi era stato anche dirigente della Comollo, la seconda squadra cittadina, e aveva collaborato con diverse testate giornalistiche novesi.

I funerali si terranno domani, sabato 19 ottobre, nella chiesa del Sacro Cuore di Novi Ligure.

De Luigi sarà sepolto a Gavazzana.