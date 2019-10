Una Lega ormai inarrestabile schizza al 35% nei sondaggi

Roma (Termometro Politico) – Come quasi ogni settimana abbiamo realizzato anche in questa occasione dei sondaggi elettorali per verificare lo stato di salute dei partiti ed evidenziare le opinioni degli italiani sulle questioni di maggiore attualità.

Partiamo con i partiti. È la Lega a posizionarsi prima, con il 34,8%, in crescita rispetto alla scorsa rilevazione e a quelle degli altri istituti di sondaggi.

Rimangono sotto il 20% i due principali partiti della maggioranza, PD e Movimento 5 Stelle, al 19,2% e al 17,7% rispettivamente, con il secondo particolarmente basso rispetto a quanto sostengono altri sondaggi.

Leggermente in calo anche Fratelli d’Italia, con il 7,8% che però risulta decisamente superiore al 5,5% degli alleati di Forza Italia.

I quali a stento difendono il quinto posto davanti a Italia Viva, in crescita al 5,2%.

Dietro le forze sotto la soglia del 3%. Quindi Verdi e la Sinistra, al 2%, Siamo Europei di Calenda e +Europa, rispettivamente al 1,4% e all’1,3%, poi i comunisti di Rizzo, fermi all’1%, e infine Cambiamo! di Toti al 0,6%.

Solo all’1,5% le forze minori complessivamente.

Una domanda poi verteva sul potenziale di una coalizione di centrosinistra che si alleasse anche al Movimento 5 Stelle.

Tra chi darebbe per certo il proprio voto o probabile, si raggiunge il 41,5%, una percentuale inferiore a quella della somma dei partiti della maggioranza.

Conta la contrarietà a una alleanza stabile di diversi elettori del M5S e di Italia Viva.