L’Alessandria non sfonda in Toscana: ad Arezzo è solo 1-1

Arezzo (Arezzo 1 – Alessandria 1) – Secondo pareggio consecutivo e terza partita senza vittoria per l’Alessandria che, sabato sera in trasferta ad Arezzo, non va oltre l’1-1.

Per i piemontesi, alla luce di quanto visto in campo, si può parlare di due punti persi.

I Grigi non sfruttano, così, il pari del Monza contro la Pianese.

Nel primo tempo lo schieramento a specchio delle due squadre produce una gara con pochi sussulti. L’Alessandria ha però in mano il pallino del gioco, con i padroni di casa più prudenti e chiusi nella propria metà campo.

Il vantaggio grigio arriva al 44’: Cambiaso guadagna il fondo e crossa per Eusepi che di testa deposita in rete il suo quarto centro stagionale. Il giocatore va poi ad esultare sotto la curva dei tifosi piemontesi, vicino allo striscione con su scritto “Ciao Leo”, dedicato a Franco Leone, storico tifoso dell’Orso scomparso sabato.

Nella ripresa l’Arezzo cambia la disposizione dei propri giocatori in campo, passando ad un 4-4-2 e al quarto d’ora circa trova il pareggio con Gori che sfrutta al meglio, con un sinistro angolato, un passaggio filtrante in area mandrogna.

L’ Alessandria reagisce subito ma senza trovare la rete della vittoria: all’83’ Sartore grazia la difesa toscana dopo una palla persa. Sul calcio d’angolo grande inzuccata di Castellano ma Pissardo si supera e salva il risultato.

Nel corner successivo Sciacca centra la rete ma in posizione di fuorigioco.

In pieno recupero ci prova anche Sartore, ma il suo destro si spegne di poco sul fondo.

Arezzo (3-5-2): Pissardo; Nolan (7’st Baldan(, Ceccarelli, Luciani;Corrado, Volpicelli (30’st Benucci), Tassi (7’st Caso), Foglia, Belloni (25’st Piu); Gori, Cutolo. A disp: Daga, Mosti, Sereni, Borghini, Mesina, Zini, Raja, Cheddira. All: Tebi (al posto di Di Donato squalificato)

Alessandria (3-5-2): Valentini; Sciacca, Cosenza, Prestia; Cleur, Casarini (32’pt Chiarello), Suljic, Gazzi (34’st Castellano), Cambiaso (24’st Dossena); Eusepi (24’st Sartore), Pandolfi. A disp: Crisanto, Ponzio, Gilli, Akammadu, Gerace, Gjura, M’Hamsi. All: Scazzola

Arbitro: Maggio di Lodi

Reti: pt 44’ Eusepi; st 14′ Gori

Ammoniti: Cleur, Ceccarelli

Calci d’angolo: 4-4

Recuperi: 2+4.