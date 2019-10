Ricordato a Gavi l’Appuntato Umberto Vaccarella, morto in servizio nel 1970

Gavi – I Carabinieri di Gavi e della Compagnia di Novi Ligure, insieme al Comune, hanno ricordato stamane il sacrificio dell’appuntato Umberto Vaccarella che il 19 ottobre 2019 morì assieme ad un collega mentre svolgeva il suo lavoro.

Il militare era intervenuto alla cascina Carmelitana dove era stato segnalato un furto in atto. Una volta arrivato lì l’appuntato incrociò i malviventi che si misero a sparare ferendolo a morte.

Nel 1971 l’allora Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat conferì all’appuntato la Medaglia d’Oro al Valor Civile per il suo sacrificio. Nato a Ponte, in Provincia di Benevento, nel 1930 Vaccarella fu destinato alla stazione dei Carabinieri di Gavi. Nel luogo dell’omicidio si trova ancora oggi una lapide che ricorda l’Appuntato al quale nel 1996 fu intitolata anche la caserma dei Carabinieri di Arquata Scrivia.

Stamane, presente il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Alessandria, Colonnello Michele Lorusso, è stata celebrata una messa nella chiesa parrocchiale di San Giacomo Maggiore, a Gavi, alla quale è seguita una cerimonia commemorativa presso il cippo.

Alla celebrazione erano presenti due dei quattro figli dell’Appuntato, Federico e Loredana, che hanno ringraziato il Sindaco e i Carabinieri per il pensiero rivolto al padre.