Bertram Derthona sconfitta in trasferta da Rieti

Rieti – Ko esterno per Bertram Derthona. Nella terza giornata del campionato di serie A2 di basket, il roster tortonese è stato sconfitto 71-67, in trasferta, da Npc Rieti.

Ancora senza Tavernelli e Cepic, i tortonesi sono sempre stati costretti a inseguire ma hanno lottato fino alla fine, sfiorando una clamorosa rimonta.

Per la squadra tortonese spiccano i 14 punti di Gaines e i 17 di Gražulis.

La cronaca del match tratta dal sito della Bertram.

Avvio di gara marcato da Brown e Cannon, che siglano il 7-0 iniziale: dopo la reazione della Bertram, prosegue il momento favorevole ai padroni di casa che – guidati da un ispirato Cannon e da Pastore – raggiungono il massimo vantaggio sul 19-8 del 7’. La grande intensità difensiva messa in campo dai padroni di casa crea difficoltà all’attacco bianconero, che deve momentaneamente rinunciare a Gaines dopo un tecnico personale comminato contro di lui (secondo fallo personale). I primi dieci minuti si chiudono sul 27-15.

In avvio di seconda frazione la squadra allenata da Ramondino alza il proprio livello di energia e torna sotto la doppia cifra di svantaggio (27-18 all’11’): coach Rossi ferma il gioco. In uscita dal time-out arriva la reazione della Zeus che, con i canestri di Cannon e Nikolic, dilata nuovamente il proprio margine (34-22 al 14’). Nei minuti successivi le due squadre rispondono a ogni canestro avversario e al riposo Rieti conduce per 45-37.

Nei primi minuti del terzo periodo la Bertram è costretta a rinunciare a Gaines, in seguito al suo quarto fallo personale, ma rimane a contatto grazie ad alcune realizzazioni da tre punti (56-48 al 27’). Nella fase successiva dell’incontro entrambe le formazioni mettono in campo grande agonismo e, nel punteggio, permane l’equilibrio: al 30’ il parziale è 58-51.

L’ultimo parziale continua a scorrere sui binari dell’equilibrio, prima che il Derthona torni a un solo possesso di distanza con la tripla di Gaines (62-59 al 36’); lo stesso giocatore americano impatta la partita a quota 64 un minuto dopo. Brown e Cannon ridanno il vantaggio ai padroni di casa (66-64 al 38’), prima che un canestro da tre punti di Formenti sigli il primo vantaggio ospite nell’incontro (66-67). Il controsorpasso è firmato da un glaciale Brown, che con quattro punti consecutivi rimette un possesso pieno tra le due squadre a 16 secondi dal termine (70-67). Il tiro di Gaines, per il pareggio, non entra e Cannon regala il successo alla Zeus: il finale è 71-67.