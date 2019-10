Due persone ferite nello scontro tra due auto a Casale Monferrato in Strada Asti

Casale Monferrato – Incidente a Casale, ieri nel tardo pomeriggio, lungo Strada Asti, all’altezza dell’incrocio con via 4 Novembre. Due le vetture rimaste coinvolte nello scontro.

I Vigili del Fuoco, giunti sul posto assieme ai Carabinieri, hanno dovuto mettere in sicurezza le due automobili dopo lo schianto per liberare uno degli occupanti rimasto incastrato.

I due conducenti, rimasti feriti, sono poi stati trasportati al pronto soccorso di Casale Monferrato in codice verde.