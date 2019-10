Il Casale impatta contro il Real Forte Querceta: al “Palli” finisce 1-1

Casale Monferrato (Casale Fbc 1 – Real Forte Querceta 1) – Pareggio interno per il Casale che, fra le mura amiche del “Palli”, ottava giornata di andata del campionato di serie D girone A, non è riuscito a conquistare la terza vittoria consecutiva facendosi bloccare sul risultato di 1-1 dai toscani del Real Forte Querceta.

La compagine di Forte dei Marmi è passata in vantaggio nei minuti finali della prima frazione di gioco con la rete di Di Paola, di testa, su traversone di Maccabruni.

Pareggio del Casale su rigore al 10′ della ripresa, per atterramento di Coccolo in area: dal dischetto va Di Lernia che non sbaglia.

Nel finale il Casale ha sfiorato la rete della vittoria con Cappai il cui tiro si è però stampato sul palo, negando così la gioia dei tre punti ai monferrini.

In classifica i Nerostellati salgono a 12 punti assieme proprio a Real Forte Querceta e Sanremese.

Casale: Rovei, Pinto, Mullici, Vecchierelli, Cintoi, Villanova, Coccolo, Poesio, Mair, Di Lernia, Bianco. A disp. Tarlev, Bytyci, Brugni, Provera, Petrillo, Cappai, La Mesta, Miello, Buglio. All. Buglio F.

Real Forte Querceta: De Carlo, Bertoncini, Angelotti, Biagini, Tognarelli, Giovanelli, Maccabruni, Lazzarini, Falchini, Doveri, Di Paola. A disp. Balestri, Maffini, Fazzini, Minichino, Baldassarri, Fantini, Amico, Belluomini, Molinaro. All. Amoroso.

Gol: 43’ Di Paola (R), 11’st rig. Di Lernia (C).