Pistola in pugno tenta la rapina al Punto Snai ma finisce all’ospedale per le botte dei clienti

Novara – Due feriti e vari danni al locale sono il bilancio di una sparatoria avvenuta ieri pomeriggio verso le sei e mezzo al Punto Snai di via San Francesco d’Assisi, a due passi dalla stazione, già teatro un paio di settimane fa di un accoltellamento. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, tre banditi col volto coperto da caschi integrali hanno fatto irruzione nella sala scommesse, mentre uno di loro, pistola in pugno, si è diretto al bancone chiedendo al cassiere di consegnargli tutto il contante. In sala c’era molta gente e qualcuno ha iniziato ad apostrofare il bandito che, innervosito, ha sparato due colpi sul pavimento, uno dei quali ha ferito di rimbalzo una gamba ad un cliente. A quel punto alcuni amici del ferito si sono scagliati contro il bandito, disarmandolo a suon di calci e pugni, mentre i due complici sono riusciti a dileguarsi nei giardini della stazione. Sul posto sono giunti carabinieri e polizia, bloccando il traffico e chiamando alcune ambulanze del 118 per occuparsi dei due feriti: il cliente colpito dal proiettile e il bandito, malridotto dalla furia degli avventori, che è stato scortato all’ospedale da una jeep della polizia. Gli altri due sarebbero riusciti a fuggire a bordo di un paio di scooter con un bottino di circa 10.000, mentre proseguono le indagini per assicurarli alla giustizia.