Pregiudicato tunisino tenta di sgozzare la compagna in mezzo alla strada di notte

Torino – Ieri notte (tra venerdì e sabato) verso l’una, in Corso Giulio Cesare, Mohamed Safi (nella foto a lato), un tunisino immigrato regolare di 36 anni, detenuto alle Vallette ma beneficiario di un permesso di lavoro (lavorava in un bistrot e doveva rientrare alle 2), ha cercato di sgozzare la sua compagna, una torinese di 43 anni che, dopo una relazione iniziata con lui sei mesi fa, voleva lasciarlo.

Lei è una mamma italiana con un lavoro saltuario e due figli.

Lui è un pregiudicato, condannato nel 2009 a 12 anni di reclusione (il pm ne aveva chiesti 15) per l’omicidio della fidanzata avvenuto a Bergamo il 9 giugno del 2007. Quell’omicidio si era verificato in tarda mattinata nel monolocale al 27 di via Moroni in cui l’uomo viveva con la moglie e i due figlioletti, tutti all’oscuro della sua relazione con la giovane. I due, rimasti soli nell’appartamento, avevano iniziato a litigare fino a quando il Safi non ha ucciso la donna.

La vittima di allora aveva solo 21 anni e si chiamava Alessandra Mainolfi, pugnalata mortalmente dal Safi che l’ha colpita con quattro coltellate all’addome mentre era sul divano.

Ieri notte la seconda vittima che è viva per miracolo. Il tunisino ha colpito di nuovo con bestiale freddezza ed ha quasi ammazzato la sua attuale compagna, che ora è ricoverata in gravi condizioni, sfigurandola al volto con un coccio di bottiglia.

La donna, che è stata operata dall’equipe del professor Giorgio Merlino primario del reparto di Chirurgia Plastica dell’ospedale Maria Vittoria, presentava una grave lesione al volto con sezione del nervo facciale riparato al microscopio.

Sarà lungo il periodo di recupero anche perché il nervo resterà paralizzato per alcuni mesi.

L’aggressione è avvenuta in strada in seguito ad una lite scoppiata fra i due dopo che la donna aveva deciso di lasciare il tunisino poiché era venuta a sapere che aveva ucciso la fidanzata.

I due si erano visti nel quartiere Barriera di Milano ed erano saliti sul tram della linea 4 fino a quando la donna è scesa per rincasare e lui l’ha seguita, raggiunta e gettata a terra infierendo su di lei con la bottiglia rotta, nel tentativo di sgozzarla.

Per le urla disperate della poveretta in molti hanno aperto le finestre per vedere cosa stesse accadendo in strada all’una di notte e qualcuno ha dato l’allarme.

All’arrivo delle Volanti al comando della dirigente Alice Rolando il tunisino ha tentato la fuga ma è caduto rovinosamente, ferendosi. Per lui sono nuovamente scattate le manette e attualmente è piantonato all’ospedale Gradenigo dove è stato ricoverato per le ferite riportate nella caduta.

È legittimo chiedersi, a questo punto, se nella cooperativa, per cui lavorava Mohamed Safi, che ha la presunzione di dare una possibilità di recupero agli ex detenuti, ai semiliberi, e a chi dopo anni di galera vuol provare a rifarsi una vita, nessuno si fosse mai accorto dell’indole violenta del tunisino che è finito in galera per la seconda volta con l’accusa di tentato omicidio.

Speriamo almeno che, stavolta, lo chiudano in cella e buttino via la chiave.