Punto da un calabrone, si sente male e cade in un dirupo: cacciatore salvato dai Vigili del Fuoco a Garbagna

Garbagna – Intervento, stamane intorno alle undici e trenta, dei Vigili del Fuoco di Tortona a Garbagna, in località Bastita, per soccorrere un cacciatore di 68 anni.

L’uomo, durante una battuta di caccia, era stato punto da un calabrone. A causa del morso dell’insetto si sarebbe sentito male e successivamente scivolato in un dirupo.

Raggiunto dai pompieri, l’uomo è stato poi caricato su di una barella toboga e trasportato a braccia sino al fuoristrada di servizio.

Il cacciatore è stato successivamente soccorso dal 118.

Sul posto era arrivato anche il soccorso alpino ma ormai a operazioni concluse.