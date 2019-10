Maltempo: allagamenti, frane e vari disagi in alcune zone dell’alessandrino

Alessandria – Il maltempo che si è abbattuto in Piemonte, e di conseguenza anche in provincia di Alessandria, ha creato e sta creando non pochi disagi in diverse zone dell’alessandrino.

A Spinetta Marengo, per tutta la giornata di oggi rimarrà chiusa la scuola media di piazza Maino a Spinetta Marengo.

Il provvedimento è stato adottato per allagamenti dovuti alle difficoltà di scarico delle fogne. Sono invece aperte tutte le altre scuole della città di Alessandria.

A Tortona il maltempo ha creato disagi anche ai pendolari tortonesi.

La forte forte pioggia ha allagato il sottopasso della stazione e anche il traffico ferroviario sta subendo rallentamenti, soprattutto sulla linea Milano – Alessandria, con ritardi previsti fino a 30 minuti.

Allagamenti sono stati segnalati anche a Castelceriolo, in via Desaix, nelle vicinanze del cimitero.

A Litta Parodi strade allagate mentre la Strada Provinciale 199 tra Rocca Grimalda e Carpeneto è stata chiusa per una frana.

Da Ovada, si segnala strada per la Saiwa bloccata. Non si passa davanti alla Pedaggera.

Tra Strevi e Cassine, senso unico alternato direzione Alessandria. Il Bormida ha invaso parte della carreggiata.

Situazione analoga al passaggio a livello del Cristo, ad Alessandria.