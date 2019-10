Novipiù Casale espugna il parquet di GeVi Napoli e conquista la sua prima vittoria esterna

Napoli – Primo successo esterno per la Novipiù Casale, vittoriosa fuori casa contoro GeVi Napoli.

I monferrini si sono imposti 74-94, al termine di un match che i ragazzi di coach Ferrari hanno condotto già dai primi minuti.

Per il roster piemontese ben quattro i giocatori in doppia cifra: Martinoni 13, Sims 17, Tomasini 13 e Roberts 24.

La cronaca della partita tratta dal sito della Junior Casale.

Le squadre nei primi minuti si studiano, prendono le misure alla partita, poi si scatena la Novipiù: due triple di Chris Roberts, il lavoro nel pitturato di DeShawn Sims, l’energia di Leonardo Battistini lanciano i rossoblù fino al +10, massimo vantaggio. Le difficoltà a rimbalzo della Junior però si fanno sentire e Napoli, con la tripla di Monaldi, si riporta fino al -3 sul 24-27, prima della risposta di Denegri in penetrazione per fermare il parziale partenopeo. Spizzichini è l’uomo chiave per la GeVi, a cui si aggiunge nel corso dei minuti Roderick: arrivano ben presto entrambi in doppia cifra, contribuendo a mantenere a contatto Napoli mentre la Novipiù tenta l’allungo. Non solo Roberts e Sims, per i rossoblù: Piazza organizza, la coppia Cesana-Martinoni si fa trovare pronta e lancia il nuovo parziale dei rossoblù che consegna il vantaggio a Casale all’intervallo. La Novipiù si conferma precisa da tre punti anche nel terzo quarto (13/21, 62%) anche grazie ad una efficace circolazione di palla: la tripla di Tomasini a due minuti dall’ultimo mini-intervallo vale il primo vantaggio consistente da diversi minuti (57-66), mentre è Camara a fissare il massimo divario tra le due formazioni, su assist di Piazza, quel +11 con cui si conclude la penultima frazione. Il solito Roderick (35 punti alla fine) non basta a Napoli, che vede una Casale sempre più in controllo e capace di affidarsi al collettivo: gli ultimi cinque minuti segnano il solco tra le due formazioni, la Novipiù arriva fino al +20 e conquista così la seconda vittoria consecutiva.