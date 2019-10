Orba e Grue in piena, mezza provincia sott’acqua

Alessandria – (Ore 20:00) La pioggia incessante sta creando seri problemi in provincia soprattutto nel novese e nel tortonese. Mentre scriviamo a Castelletto d’Orba l’acqua ha raggiunto in alcuni punti il primo piano delle abitazioni come si vede chiaramente dalle foto a destra mentre a Viguzzolo il torrente Grue è straripato (vedere la foto a sinistra). Acqua anche a Novi Ligure dove si registrano allagamenti in Via Castel Dragone, vicino allo scolmatore, in Corso Piave nella zona delle Vecchie Mura. Interrotta la provinciale per Bosco Marengo. Scuole chiuse domattina a Novi Ligure, Serravalle Scrivia e Gavi dove a preoccupare maggiormente è il torrente Neirone. Intanto in tutta la Valle Scrivia continua l’allerta alluvione anche se lo Scrivia non è ancora tracimato. Hanno raggiunto valori prossimi ai livelli di guardia i corsi d’acqua nella zona al confine con la Liguria e, in particolare, i due rami del Bormida. Nelle prossime ore, secondo Arpa, le piogge determineranno un ulteriore incremento dei livelli dei corsi d’acqua. Dopo una breve pausa nella prima parte della mattina, le precipitazioni torneranno infatti a intensificarsi nella giornata di domani.