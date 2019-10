Si discute oggi il progetto di legge delegata contro i grandi evasori

Roma (Laura Viola) – È previsto tra un’ora (alle 19:00) il consiglio dei ministri che si riunirà sia per varare il nuovo decreto terremoto che per esaminare il pacchetto fiscale del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede (nella foto), contro i grandi evasori. Ma tutti sono al lavoro già da tempo. Il governo Conte 2, in carica dal 5 settembre 2019, è partito all’attacco per debellare l’evasione fiscale. Sui tavoli di Palazzo Chigi, le misure, le sanzioni e le idee allo studio del Governo non mancano. Come sempre, dal centro della nostra politica, sono sfornati e serviti decreti come se non ci fosse un domani. Leggi e normative che, qualche volta, sembrano assumere le sembianze di un cappio. E gli italiani scrollano la testa. Non perché siano veggenti.

Un film già visto

Semplicemente perché è un film già visto. Un’altra “guerra tra poveri” che non riuscirà a sconfiggere quelli che fanno finta di essere poveri. Comunque, dal 2020 sarà molto più difficile giocare a nascondino con l’Agenzia delle Entrate. La volontà dell’esecutivo, sostenuto dal PD e dai 5 Stelle (sbaglio o i 5 Stelle avevano dichiarato che mai si sarebbero coalizzati con il Partito Democratico?) è rendere tutti i pagamenti tracciabili, senza distinzione tra cifre grosse o piccole. Commercianti e artigiani avranno l’obbligo del POS (“point of sale”, un terminale per il pagamento elettronico, un dispositivo che consente ai clienti di bar, edicole, estetiste, parrucchiere, negozi, etc… di pagare in un “negozio fisico” con bancomat, carte di credito o prepagate) e, di conseguenza, di una linea internet. Il sistema di pagamento digitale, obbligatorio per tutti, sarà uno strumento in più che il Governo potrà fornire all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza per meglio controllare i contribuenti.

L’evasione in Italia vale il 12% del Pil

Secondo l’Istat, l’evasione fiscale in Italia vale il 12% del PIL, 108 miliardi di euro e se tutto funzionasse alla perfezione, il contrasto all’evasione fiscale, porterebbe nelle tasche dello Stato, 7,2 miliardi di euro già il prossimo anno. Il pacchetto è molto ricco. Insieme ai pagamenti tracciabili con carte e bancomat, la possibilità di detrarre dalla dichiarazione dei redditi le spese tracciabili, oltre a una stretta sulle compensazioni dei crediti fiscali e previdenziali. Previsto anche un nuovo tetto per il denaro contante a 1.000 euro che sarà però graduale: dagli attuali 3.000 euro, si passerà a 2.000 euro nel 2021 per arrivare a 1.000, appunto, nel 2022. Questa gradualità perché in Parlamento c’è chi difende con le unghie e con i denti il contante: l’onorevole Teresa Bellanova a capo del Ministero dell’Agricoltura. Secondo i soliti ben informati, a dettare la sua opposizione un diktat, pardon, un sms di Matteo Renzi.

Pacchi e pacchetti

Nel pacchetto fiscale anche una lotteria: quella degli scontrini con premi in denaro esentasse. Un’idea geniale, non c’è che dire! Tant’è che sulla lotteria degli scontrini, qualcuno già si domanda come farà il prossimo spot di Pubblicità Progresso a ricordarci di “giocare con moderazione”.

Ancora da definire, invece, le sanzioni per i commercianti che non accetteranno pagamenti digitali sotto certe cifre o che non si metteranno in regola. Dai commenti dei commercianti, il pos imposto in questo modo, è vissuto solo come un’altra tassa per gli imprenditori. Una sensazione che potrebbe cambiare solo se, contestualmente, fosse attuata anche una drastica riduzione dei costi delle commissioni che in un anno, a seconda del giro d’affari, possono variare dai 2.000 ai 5.000 euro. Ma è così che aumenta il potere delle banche e degli altri istituti finanziari, maestri nel creare ricchezze su tasse esagerate e sui debiti.

L’incubo del Pos

Nell’immaginario dei parlamentari, pos, bancomat e carte di credito dovrebbero portare ad una riduzione massiccia dell’uso del contante. Praticamente ad una sua scomparsa. Più o meno come già succede in alcune grandi città orientali. Grande George Orwell! Quanto ci aveva visto lungo nel suo scrivere “1984”? L’occhio del Grande Fratello italiano amplierà sempre più il suo raggio di azione. Ci avete pensato? Il pagamento con le carte di credito comporterà un monitoraggio complessivo di tutti gli acquisti e quindi dei gusti e delle scelte che ognuno di noi compie. Dati oltretutto indispensabili, con profili precisi, per dirigere i mercati. Bisogna però fare attenzione e non perdere mai di vista l’obiettivo, quello vero, dei pagamenti digitali: la lotta all’evasione fiscale.

Siamo davvero pronti?

Certo. Tutto molto interessante. Sulla carta. Ma sorge spontanea più di una domanda: l’Italia è davvero pronta per la digitalizzazione e l’informatizzazione? Tutto deve viaggiare sul web. Va bene. Ma i comuni dove ancora non arriva la linea internet come fanno ad adeguarsi alle nuove leggi? E chi è semplicemente contrario all’uso della carta di credito, come farà a comprarsi un paio di scarpe? I pensionati che non hanno il conto corrente potranno ancora ritirare la pensione? E ancora. Gli extracomunitari? E gli italiani che ai semafori o per strada donano, per buon cuore, qualche monetina, non potranno più farlo? Assolutamente surreale pensare che un senzatetto accetti l’elemosina con il pos.

Ma i paradisi fiscali restano

Ci sono però altre domande che faticano a trovare una risposta. Domande che si pongono i soliti ben informati a volte anche un po’ maligni. Ad esempio. Il Lussemburgo è tra i paradisi fiscali più ambiti al mondo, insieme alle isole Cayman, alle Mauritius, le Bermuda, le Bahamans e all’Irlanda. Questi sono Paesi dove le tasse da pagare risultano irrisorie o a volte addirittura inesistenti, dove imprenditori e privati fondano società offshore e spostano capitali godendo di un pieno appoggio bancario e di una legislazione costituita proprio a favore delle imprese. Ma ecco un’altra domanda del più maligno tra i ben informati. È davvero solo un caso che la sede della Comunità Europea sia in Lussemburgo e che il Presidente della commissione sia Jean-Claude Juncker, uomo nato e cresciuto proprio in quel piccolo paese racchiuso tra Francia, Germania e Belgio? Nell’attesa di sapere cosa si deciderà stasera in Consiglio, una certezza c’è già: linea dura e tolleranza zero saranno la base per contrastare l’evasione fiscale.