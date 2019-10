Allarme acqua a Tortona: non è potabile ed è emergenza

Tortona – Pattuglie della Polizia Municipale stanno girando per la città (sono le sette di sera) per avvisare con l’altoparlante i residenti di non usare l’acqua del rubinetto perché non è potabile. Bisogna farla bollire e poi filtrarla prima di usarla in cucina. La cause dell’inquinamento non sarebbero da attribuire all’alluvione di ieri in quanto, secondo i bene informati, è da almeno quattro giorni che l’acqua è torbida. Certamente la situazione di emergenza in cui è sprofondata la bassa alessandrina, Tortona e tortonese compresi, non facilita la depurazione dell’acqua, per cui è scattata l’emergenza. Abbiamo telefonato al Comando dei Vigili che ci hanno confermato la cosa anche se non hanno saputo dire il motivo della contaminazione. “Stiamo girando per la città – ci hanno detto dal comando – per avvisare la popolazione in attesa dell’ordinanza del sindaco che dovrebbe uscire in serata”. Pare che sia stata la stessa Asl nei giorni scorsi ad avvisare Gestione Acqua ma, inspiegabilmente, solo stasera l’assessore Fabio Morreale (nella foto) e il sindaco Federico Chiodi hanno pensato di avvisare la cittadinanza.