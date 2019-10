Braccianti irregolari: sanzione da quasi ventiseimila euro per un’azienda di Valfenera

Valfenera – In seguito ad una verifica ad una società cooperativa di Alba, che impiegava in un’azienda agricola di Valfenera, nell’astigiano, lavoratori extracomunitari in agricoltura, l’Ispettorato del Lavoro di Asti-Alessandria ha elevato una sanzione da quasi ventiseimila euro.

I carabinieri della Tutela del lavoro hanno, infatti, trovato al lavoro sei braccianti albanesi senza contratto, regolari in Italia col solo visto turistico e che non avrebbero potuto svolgere attività lavorativa.

Le verifiche si sono svolte durante il periodo di vendemmia, come accaduto anche in altre zone della provincia. Nel corso di una delle attività ispettive nella zona del Comune di Valfenera, i militari dell’Ispettorato hanno rilevato le irregolarità.

L’ impresa agricola ha ricevuto un provvedimento di sospensione dell’attività e le sono state applicate sanzioni amministrative per 25. 920 euro.