Continua a piovere su Piemonte, Lombardia e Liguria: nuova allerta della Protezione Civile

Alessandria – Trasporti in tilt e strade allagate (nella foto Ansa), questa la situazione del giorno dopo la pioggia torrenziale che ha causato frane e allagamenti in tutto il sud della provincia di Alessandria, capoluogo compreso. Continua a rimanere critica la situazione nell’alessandrino, per cui è atteso l’arrivo in prefettura ad Alessandria alle 9:30 il capo del Dipartimento nazionale della protezione civile, Angelo Borrelli, che incontrerà il presidente della Regione, Alberto Cirio, l’assessore regionale della protezione civile Marco Gabusi e i tecnici del Settore, per fare il punto della situazione.

Dal territorio arrivano indicazioni di varie strade chiuse per frane.

Per ora i centri più colpiti dell’alessandrino sono Gavi, Castelletto d’Orba, Cassano Spinola, Viguzzolo, dove l’acqua ha portato via auto, sradicato pali, impegnato gli uomini della Protezione Civile e i Vigili del Fuoco impegnati già dall’alba. Rallentamenti sulla A26 tra Ovada e Masone, mentre per quanto riguarda i treni la linea Fs Acqui-Ovada Genova è stata chiusa ieri sera. Sono una ventina i Comuni che hanno subito dissesti localizzati con smottamenti e allagamenti.

Ad Alessandria il primo corso d’acqua a straripare è stato il Rio Lovassina a metà pomeriggio allagando Spinetta Marengo e Litta Parodi. Sott’acqua anche Castelceriolo con alcune vie chiuse al traffico per precauzione.

In Val d’Orba, Castelletto è stata alluvionata a partire dalla parte bassa del Comune dove scorre il rio Albara (come si nota chiaramente nelle foto a lato). Gravi i danni con alberi abbattuti, bidoni della spazzatura spazzati via, auto danneggiate. Gravemente colpite anche le frazioni Passaronda e Crebini Cassuli dove è straripato il rio Albedosa. A Castelletto d’Orba 30 persone sono state evacuate e ricoverate nella tensostruttura della Polisportiva, mentre, a Serravalle Scrivia, altre 50 persone hanno trovato ospitalità nei locali della Croce Rossa. Si registrano anche 40 persone evacuate a Gavi e sistemate nelle scuole elementari. Sul fronte tortonese sono dieci le persone evacuate a Casalnoceto. Sull’autostrada A21 è chiuso lo svincolo in direzione Milano A7 per allagamenti. Sono partite in soccorso delle zone colpite le colonne mobile regionali di Torino, Asti, Vercelli, Novara.

Interessata dall’alluvione anche la provinciale Novi-Ovada interrotta al traffico da ieri sera, mentre all’altezza del golf club Villa Carolina è crollato un ponticello lungo il viale che conduce all’impianto sportivo.

Danni anche a Gavi e in tutta la Val Lemme. Il primo torrente ad esondare è stato il Neirone intorno alle quattro del pomeriggio mentre il Lemme ha sostanzialmente tenuto. Non hanno tenuto i fossi lungo la provinciale 161 della Crenna, che collega Gavi a Libarna tra Arquata e Serravalle, molte erano le auto bloccate dall’acqua.

A Parodi Ligure una frana è caduta sull’abitato e ha fatto crollare il terrazzo di una casa: ci sono 3-4 metri di fango nelle strade.

Anche a Novi e Tortona strade e case allagate. In particolare a Novi sono state evacuate in serata alcune famiglie di una palazzina in via Antica Genova a Novi, in tutto 15 persone: 8 adulti e 7 minori. L’acqua aveva completamente allagato il vano scala e alcuni appartamenti.

La Protezione civile della Regione Piemonte annuncia che il bollettino meteorologico-idraulico emesso dal Centro funzionale di Arpa Piemonte evidenzia condizioni di marcato maltempo nei settori sud-orientale e settentrionale.

Fenomeni a carattere temporalesco si stanno osservando sul basso Alessandrino ed hanno causato incrementi significativi dell’Orba che ha raggiunto e superato il livello di pericolo a Casalcermelli.

Incrementi sostanziali nei livelli idrometrici si sono evidenziati sino alla confluenza con il Bormida in Alessandria. Le strutture locali di Protezione civile sono allertate e stanno monitorando l’evoluzione della situazione.

L’Enel ha segnalato interruzioni delle forniture elettriche in diversi Comuni dell’Alessandrino, non immediatamente ripristinabili dai tecnici a causa dei problemi della viabilità.