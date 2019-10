Dramma maltempo: cinquantaduenne di Sale perde la vita a Capriata d’Orba

Capriata d’Orba – Il maltempo che si è scatenato negli ultimi due giorni nella provincia alessandrina ha, purtroppo, causato anche una vittima. Un uomo è stato trovato privo di vita a Capriata, in località Villa Carolina. Si tratta di Fabrizio Torre (nella foto tratta dal profilo Facebook), 52 anni, residente a Sale.

L’uomo, conducente di auto a noleggio per un’azienda di Sale, la Regiardo & Speroni srl, lunedì era andato all’aeroporto di Genova a prendere un cittadino brasiliano residente in Inghilterra e dal capoluogo ligure lo stava accompagnando al Golf Club Villa Carolina di Capriata per ragioni di lavoro.

La vettura con a bordo i due uomini è stata però travolta dalla furia del maltempo. Il brasiliano è riuscito a salvarsi arrampicandosi su un albero ed è stato poi trovato dai Vigili del Fuoco. Per Fabrizio Torre, invece, non c’è stato nulla da fare.

Sono, invece, stati ritrovati i due uomini dispersi da ieri nel territorio di Mornese. Uno è un sessantunenne che, a bordo del suo trattore, stava percorrendo la strada tra Mornese e Castelletto d’Orba. L’altro, quando si erano persi i contatti, era alla guida di un’auto ed è stato rintracciato stamane.