Maltempo: un morto, due dispersi e un ospedale allagato

Alessandria – Ieri sera è stato ritrovato morto il tassista disperso. Il corpo dell’uomo, che era partito da Genova per condurre un cliente nella zona di Serravalle, è stato trovato a Capriata, località Villa Carolina. Era invece già stato ritrovato, vivo, il cliente, un rappresentante inglese che per lavoro si stava recando al Golf Club Villa Carolina di Capriata d’Orba. Risultano invece dispersi due anziani a Mornese.

Salvato un brasiliano aggrappato a un albero

Nella notte, a Capriata d’Orba, i Vigili del fuoco hanno salvato un brasiliano che era rimasto aggrappato a una pianta in mezzo al torrente Orba, attraversato da un flusso tumultuoso di acqua. Alle 2,30 l’uomo è stato tratto in salvo e trasportato in ospedale in stato di ipotermia. Grave la situazione a Castelletto d’Orba dove sono ormai un’ottantina gli sfollati a Gavi sono una quarantina e dieci a Casalnoceto nel tortonese. Bosio, in Val Lemme, è rimasta senz’acqua e senza corrente elettrica.

Il Bormida ha tenuto

Ad Alessandria il fiume Bormida, dopo aver superato gli otto metri, sta calando anche se il ponte che lo attraversa resterà comunque chiuso fino a che non sarà possibile ispezionarlo.

Strade interrotte, frane e allagamenti un po’ dappertutto nel basso alessandrino. Numerose le frane e gli allagamenti su strade ex statali e provinciali, in particolare a Ovada, tra Gavi e Francavilla Bosio, tra Novi e Pozzolo Formigaro.

Riattivata la circolazione ferroviaria

Dalle 6 di stamane è stata riattivato il traffico ferroviario sulle linee interessate dall’alluvione, soprattutto per quanto riguarda le linee Genova-Milano e Genova-Torino, anche se le Ferrovie fanno sapere che sulla Genova-Torino i treni viaggiano a velocità ridotta tra Novi Ligure e Arquata. Al momento è prevista una riduzione dell’offerta, con la cancellazione dei treni della relazione Alessandria-Arquata. Rimane poi interrotta la circolazione sulla Genova-Acqui tra Ovada e Campoligure, per cui è stato istituito un servizio sostitutivo autostradale con autobus. Tutti i guadi rimangono chiusi: quello sul Lemme a Gavi, quello sul Gorzente a Capanne di Marcarolo, quello sul Morsone a Voltaggio.

Strade chiuse

È chiusa la provinciale 179 in località Iride (Predosa), nel tratto verso Capriata d’Orba. Chiusa la strada comunale Val Pagani a Bosio.

Frana segnalata sulla provinciale 160 tra Francavilla Bisio e Gavi. Caduto anche un traliccio in zona.

Senza luce

A Gavi evacuate alcune famiglie nel rione Monserito, a ridosso del Forte. L'intero centro abitato risulta in parte isolato per via delle esondazioni. Si segnala anche il crollo di una strada in paese. Almeno 1400 famiglie sono rimaste senza elettricità tra Bosio, Gavi, Novi Ligure, Parodi Ligure, Pasturana, Stazzano, Tassarolo, Berzano, Monleale e Montaldo Bormida.



Allagato l’ospedale di Novi

Totalmente allagati i sottopassi di Novi Ligure: in quello di via Crispi un’auto è rimasta bloccata nell’acqua ma fortunatamente il conducente è riuscito a mettersi in salvo.

Allagamenti e problemi all’ospedale San Giacomo di Novi Ligure, in particolare i sotterranei dei reparti di rianimazione, radiologia e della centrale di sterilizzazione (guarda sotto il video amatoriale).