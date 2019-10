Manovra di Governo: la lunga notte di Peppino e Gigino

Roma (Laura Viola) – Peppino (Conte) e Gigino (Di Maio) ce l’hanno fatta. Per mettersi d’accordo su qualche punto della manovra hanno guardato il calendario e deciso di rimandare tutto (o quasi) a luglio 2020. Una decisione lunga e difficile che ha richiesto un lavoro notturno non indifferente. A luglio dunque, insieme agli italiani che cominceranno a partire per le vacanze, si metterà in moto anche la santa inquisizione (ma si è mai fermata?) che comincerà un dettagliato pellegrinaggio tra commercianti e artigiani per applicare, con doveroso rispetto delle norme, le sanzioni decise dal governo. Ovviamente solo per coloro che non avranno ancora rispettato l’obbligo del pos (esecutivo, appunto, da luglio 2020) per le transazioni con carte di credito, debito o bancomat. “Questo tempo servirà” – sostiene Conte – “per lavorare sull’abbassamento delle commissioni bancarie sui pagamenti digitali”. E sempre Conte, al ricevimento di una lettera arrivata da Bruxelles con la richiesta di informazioni aggiuntive, si è dichiarato assolutamente tranquillo e fiducioso perché sostiene: “non c’è nulla che può mettere in discussione l’impianto della Manovra”. Il presidente del Consiglio ha fatto sapere dal Ministro dell’Economia che la risposta alla Commissione UE, arriverà già domani (mercoledì 23 ottobre 2019). Tornando ai POS di casa nostra… se il Governo non riuscisse a trovare un accordo con le banche? Perché dovrebbe cambiare qualcosa? Nessun problema – sostengono i soliti maligni ben informati. Si cominceranno ad applicare le sanzioni e le commissioni resteranno quelle attuali. Ancora però non è dato sapere quali saranno gli importi previsti per i NO-POS. E di cambiamenti comunque ce ne saranno diversi quando la Legge di Bilancio vera e propria arriverà in Parlamento per l’esame finale e sarà presentato il classico maxi-emendamento dell’esecutivo che raccoglierà le modifiche già approvate dal Consiglio dei Ministri con la nota a piè pagina “Salvo intese”. Tra i capitoli in discussione non mancherà la richiesta di abolizione di Quota 100 (la possibilità di andare in pensione con almeno 38 anni di contributi versati e il compimento del 62esimo anno d’età) chiesta a gran voce dal popolo renziano. Questo perché, sia Conte che il Ministro dell’economia Roberto Gualtieri, hanno deciso di accogliere e rispettare le richieste di alcune forze della maggioranza: in particolare quelle di Italia Viva. Rinviata di 9 mesi anche la nuova soglia del tetto per i pagamenti in contanti: 2.000 euro che si abbasseranno a mille euro da qui a tre anni… con soddisfazione dell’onorevole Teresa Bellanova, ministro dell’Agricoltura di questo Governo ed eminenza grigia dell’amichetto Renzi che le manda indicazioni con whatsapp e sms. Approvate pene più severe contro i grandi evasori che entreranno in vigore dalla data di conversione del decreto. Da 5 a 8 anni di carcere per chi evade più di 100 mila euro. A questi si aggiunge la confisca dei beni. Di Maio ha dichiarato, al termine della riunione di Consiglio, che con queste norme si prenderanno finalmente “i pesci grossi”. Ma allora, caro Gigino, perché l’obbligo del POS? Non serve essere grandi statisti per capire che i grandi evasori, i “pesci grossi”, non sono da cercare tra i piccoli e medi esercenti. Il valore dell’evasione fiscale in Italia è del 12% del PIL ma di questo 12% l’evasione causata dal macellaio o dal barista, non raggiunge neanche l’1%. Un dato praticamente trascurabile. Il grosso dell’evasione, forse, è concentrato ed è da stanare nelle multinazionali, nelle grosse compagnie che lavorano su internet e tra le vere detentrici del potere, le banche. Realtà che sono, a ben guardare, anche le uniche beneficiarie di questi provvedimenti. Sarà un caso che la Digital Tax (un’imposta del 3% sui ricavi dei colossi del web e delle aziende digitali che farebbe entrare nelle casse dello stato più di 700 milioni, euro più, euro meno) sia stata rinviata? Sarà un caso che i provvedimenti su tale tassa siano magicamente spariti dal Decreto Fiscale? Sarà un caso che, forse, rientreranno nella Finanziaria? La vera notizia, dettata da questa manovra, è che i veri evasori, da tempo elevati a “casta degli intoccabili”, tali resteranno: evasori e intoccabili. Scandagliare e punire solo il terziario per comodità e per riempire i cassetti con soldi dall’incasso sicuro (perché le piccole aziende le tasse le pagano), servirà soltanto ad aumentare il clima vessatorio nei confronti delle classi più deboli. Insomma, poche idee e ben confuse. O forse poche idee e piani molto chiari e precisi? Nell’attesa del maxi-emendamento, buon POS a tutti. Soprattutto a commercianti e artigiani.