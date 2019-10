Alessandria beffata in pieno recupero: al “Moccagatta” con la Pistoiese è solo 1-1

Alessandria (Alessandria 1 – Pistoiese 1) – Ancora un match senza la gioia dei tre punti per l’Alessandria che, fra le mura amiche del “Mocca”, nel turno infrasettimanale del campionato di serie C girone A non va oltre l’1-1 contro la Pistoiese.

Gara in gran parte ben giocata dai ragazzi allenati da mister Scazzola cui è mancato, però, il colpo del ko mentre la Pistoiese ha realizzato il gol del pareggio su rigore, peraltro molto contestato dalla compagine piemontese.

Prima della partita è stato ricordato lo storico tifoso dell’Orso Grigio Franco Leone, scomparso sabato scorso.

Piemontesi in vantaggio al quarto d’ora del primo tempo: Pandolfi dribbla un avversario e con un sinistro preciso e potente batte Pisseri.

La Pistoiese ha due buone occasioni per pareggiare al 34’ e al 37’: nel primo caso Falcone raccoglie in area una respinta corta della difesa e prova la conclusione di sinistro. Il tiro è forte ma centrale e Valentini respinge coi pugni.

Nel secondo caso Bordin serve Gucci dentro l’area. Il numero 9 colpisce di testa ma Valentini è ancora attento.

Nella ripresa Alessandria ancora propositiva: sugli scudi Akammadu che, subentrato all’autore del gol Pandolfi, insacca di destro ma l’arbitro annulla per fuorigioco.

Ci prova anche Cosenza, di testa sugli sviluppi di un corner, ma senza fortuna.

Poi, in pieno recupero, la doccia fredda per l’Alessandria con la rete del pareggio della Pistoiese: fallo di Suljic su Cappelluzzo, dal dischetto va Cerretelli che spiazza Valentini.

Alessandria (3-5-2): Valentini; Sciacca, Cosenza, Prestia; Cleur (21’st Gilli), Chiarello, Suljic, Chiarello, Gazzi (33’st Castellano), Cambiaso; Eusepi,Pandolfi (13’st Akammadu). A disp: Marietta, Ponzio, Dossena, Sartore, Gerace, Gjura, Crisanto, M’Hamsi. All: Scazzola

Pistoiese (3-4-1-2): Pisseri; Vitiello, Camilleri, Terigi; Ferrarini, Bordin (35′ st Cappelluzzo), Spinozzi (35’st Bortoletti), Llamas (15’st Stijepovic); Valiani (31’st Cerretelli); Gucci, Falcone (31’st Morachioli). A disp: Salvalaggio, Mazzarani, Tartaglione, Viti, Bortoletti, Tempesti, Luka, Capellini, Cappelluzzo. All: Pancaro

Arbitro: Nicolini di Brescia

Reti: pt 14’ Pandolfi; st 48′ Cerretelli rig

Ammoniti: Suljic, Terigi, Pandolfi, Bordin, Chiarello, Pisseri

Calci d’angolo: 5-1

Recuperi: 1+3.