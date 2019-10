Bertram Derthona, nel recupero della prima giornata, espugna il parquet di Eurobasket Roma

Tortona – Vittoria per Bertram Derthona nel match valevole per il recupero della prima giornata di campionato di serie A2. I Leoni tortonesi hanno battuto Eurobasket Roma 71-76.

Per la squadra di coach Ramondino spiccano i 18 punti di Gaines, i 17 di Gražulis e i 14 di Martini.

La cronaca tratta dal sito di Derthona Basket

§Primi minuti di gara favorevoli all’Eurobasket che, grazie a eccellenti percentuali nel tiro da tre punti, produce il primo break della partita (12-6 al 3’): nei minuti successivi i padroni di casa mantengono il proprio margine di vantaggio, prima che la Bertram – con Formenti e De Laurentiis – impatti l’incontro a quota 19 (al 10’).

In avvio di secondo parziale è nuovamente la formazione allenata da coach Nunzi a partire meglio (24-19 al 12’); i laziali conducono l’incontro anche nella fase successiva di gioco, complici alcune palle perse del Derthona che costringono coach Ramondino a fermare la partita sul 31-27 del 16’. Cinque punti consecutivi di Fanti dilatano il margine dell’Eurobasket (36-27), che all’intervallo guida la sfida per 41-34.

Al rientro dagli spogliatoi la squadra di casa trova la doppia cifra di vantaggio, sfruttando anche il fallo antisportivo comminato contro Gaines: i liberi di Loschi e Viglianisi valgono il 48-36 del 22’. Nei minuti seguenti arriva la reazione della Bertram, guidata da Mascolo e Gražulis, che accorcia progressivamente il proprio divario fino ad arrivare a un solo punto di distanza (58-57): la frazione è chiusa dalla tripla di Viglianisi, che vale il 61-57 per Roma.

In apertura di ultimo periodo l’Eurobasket torna ad allungare il gap: dopo il canestro di Fanti (66-59) coach Ramondino interrompe la partita. Con Martini e Gražulis gli ospiti tornano nuovamente a contatto (69-68 al 37’), prima di trovare il sorpasso grazie al canestro in penetrazione di Gaines. Ancora Gražulis e Taylor mantengono invariate le distanze; un glaciale Mascolo mette poi un possesso pieno (71-74) tra le due formazioni a 17 secondi dalla sirena. Il tiro di Loschi per il pareggio non entra: il successivo 2/2 di Gaines regala il successo alla Bertram, che si impone con il punteggio di 71-76.