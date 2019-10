Causa inquinamento idrico niente caffé nei bar di Tortona

Tortona (m.f.) – Mentre non si hanno notizie certe sullo stato in qui versa l’acquedotto, da ieri sera l’unica certezza è che non si può usare l’acqua del rubinetto in base ad un’ordinanza del sindaco Chiodi, il leghista con la cravatta rossa (nella foto). Nella maggioranza dei bar cittadini è momentaneamente sospesa la somministrazione di caffè, tè, cappuccini e di tutto ciò che necessita di acqua per la preparazione. “Il problema vero – ci ha detto una barista del centro – è quello delle tubature e dei filtri che, usando acqua inquinata, potrebbero essere gravemente compromessi con grave danno all’impi9anto”. E mentre dal Comune, a parte l’ordinanza del sindaco, non si riesce a saperne molto di più essendo la situazione in una fase ancora confusa e transitoria, si è corsi ai ripari nel metodo più semplice, ovvero invitando i cittadini ad usare l’acqua in bottiglia del supermercato. A parte quelli dell’Esselunga che, per bocca dell’ipersolerte (sic!) direttore, ci hanno fatto sapere di non essere autorizzati a rilasciare dichiarazioni in merito, altri supermercati cittadini hanno confermato che tra ieri sera e stamane è stato registrato un considerevole aumento della vendita di acqua in bottiglia.