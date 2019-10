Due schianti frontali nel giro di pochi minuti nel cuneese: un morto ed un ferito grave

Termine di Villafalletto – Terribile schianto stradale, poco dopo l’una, ieri a Termine di Villafalletto, nel cuneese.

A rimanere coinvolte sono state una vettura ed un tir cisterna. La donna alla guida dell’auto, Tiziana Martino, 51 anni, maestra in una scuola primaria di Cuneo, ha perso la vita.

Originaria di Saluzzo, Tiziana Martino abitava a Costigliole, in località Sant’Anna.

Secondo quanto accertato dai rilievi dei soccorritori, la donna è morta sul colpo dopo essersi schiantata frontalmente con il mezzo pesante che a sua volta è finito contro un’abitazione danneggiando un balcone.

L’uomo alla guida del tir è rimasto incastrato all’interno della cabina ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarlo.

Sempre in quella zona, sulla provinciale che da Termine va verso Savigliano, poco dopo c’è stato un altro incidente: un frontale tra una Audi A6 e una Peugeot 206.

Ad aver avuto la peggio è stata la donna all’interno della Peugeot, trasportata in condizioni gravissime al Santissima Annunziata di Savigliano.