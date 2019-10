Maltempo: giovedì scuole chiuse a Serravalle Scrivia e Novi Ligure; a Gavi chiuse per tutto il resto della settimana. Aperte ad Alessandria

Alessandria – In vista delle previsioni di criticità del tempo per la giornata di domani, giovedì 24 ottobre, a Serravalle Scrivia, come disposto dal sindaco, saranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado. Anche a Novi Ligure le attività didattiche saranno sospese nelle scuole cittadine di ogni ordine e grado e negli asili nido comunali.

Scuole chiuse per tutto il resto della settimana a Gavi. Resteranno, invece, aperte ad Alessandria.