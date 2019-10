È scattato questa mattina lo sciopero dei lavoratori della logistica Coop a Tortona a causa di quattro licenziamenti. I lavoratori in questione sono tutti iscritti al sindacato SiCobas, per questo si parla di licenziamenti pretestuosi.

“La Coop che si vanta di attuare politiche etiche nel rispetto dei lavoratori – dicono i lavoratori al picchetto – mentre le condizioni di lavoro in magazzino sono pessime. Veniamo obbligati a lavorare oltre l’orario contrattuale e subiamo continue molestie verbali da parte dei superiori”.

“La Questura di Alessandria, al posto di aiutare gli sfollati e le vittime dell’alluvione – concludono i lavoratori – preferisce occuparsi di far ripartire la consegna delle merci nei supermercati, inviando intere squadre di uomini in tenuta antisommossa”.

Lavoratori in Lotta di Alessandria