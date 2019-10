Sei mesi di pioggia in mezza giornata? Mah, c’è qualcosa che non torna

di Giusto Buroni – Non mi meraviglierei se i fatti di Alessandria, di Genova e della Liguria si potessero spiegare allo stesso modo, visto che a Milano, dove la pioggia è stata ugualmente “eccezionale”, questa volta non è successo nulla di particolarmente grave da attribuirsi alla piena del Seveso (ancor meno del Lambro).

Nel 1987 l’”Allarme Clima” non era ancora conosciuto

Comincio dall’evento dell’87, perché allora non c’era l'”allarme clima” (nato nell’88) e fu liquidato senza troppe illazioni né troppo scandalo di risonanza extra nazionale, anche perché c’era di mezzo l’ENEL che per gli insabbiamenti è insuperabile. Si parlò di un acquazzone eccezionale durato quattro giorni che portò al sovraccarico delle numerose dighe della zona costruite per alimentare le centrali idroelettriche della ditta Pesenti (non ricordo se ENEL fosse già subentrata nella gestione), che non crollarono ma lasciarono passare istantaneamente tonnellate d’acqua quando finalmente i responsabili delle operazioni decisero di cominciare a vuotarne i bacini. Questo, secondo me, spiegherebbe la contemporaneità cronometrica delle numerose frane che precipitarono sui paesi delle due valli, provocando qualche decina di vittime, quasi tutte in Valtellina (4 in Val Brembana).

Di sabato la natura lavora

Allora l’incidente fu attribuito a cause naturali, non tenendo conto che successe di sabato pomeriggio, quando ormai la sorveglianza si era ridotta a causa del week end, nonostante piovesse a dirotto da quattro giorni. Ricordo che una sola persona corse a salvare i due o tre tecnici che per qualche ora rimasero intrappolati nella centrale allagata più vicina a casa mia che, se fossero stati avvertiti solo un’ora prima, se la sarebbero cavata con uno spavento, abbandonando tempestivamente la centrale i cui sistemi di sicurezza automatici funzionavano regolarmente. Naturalmente l’incidente fu liquidato come calamità naturale, le assicurazioni pagarono i danni lamentati dai cittadini e dai sindaci, e la valle Brembana, che attraversava un periodo poco felice, rifiorì grazie alla costruzione di decine di km di gallerie e di nuovi ponti.

Cause naturali?

Da allora non mancarono certo periodi di pioggia eccezionale, ma “incidenti naturali” di quel genere non si ripeterono, a conferma che spesso i disastri non avvengono per difetti strutturali, ma per colpevole negligenza degli operatori. Forse i risarcimenti non sarebbero arrivati se si fosse prospettato un errore umano, magari “colposo”, e si è scelta l’interpretazione economicamente più conveniente anche per le popolazioni (qualcosa di analogo immagino sia successo in Valtellina, sull’altro versante delle Orobie). Le polemiche, in altre occasioni furiose, sul disboscamento dei pendii e sulla manutenzione del letto dei torrenti (ed eventuale cementificazione) furono presto sopite e ancora oggi non si è giunti a un accordo fra gli “scienziati” su quale sia la tecnica migliore.

Esondazioni nel week end

La storia del Seveso a Milano ha aspetti simili: dopo anni di veri disagi dei cittadini della periferia Nord (Niguarda, Istria e Isola) si è progettato e costruito quasi completamente il cosiddetto “scolmatore”, destinato a deviare verso il grande Ticino le acque del piccolo Seveso quando superi il “livello di guardia” che rischia di allagare le suddette zone di Milano (acqua alta mezzo metro, scoppio di tombini, blocco del traffico). Pare che da una quindicina di anni lo scolmatore faccia il suo dovere, ma solo se le “bombe d’acqua” (ovvero acquazzoni) si verificano in giorni feriali; durante i week end invece si lamenta ancora qualche esondazione.

Invece di partecipare a inutili convegni bisogna pensare a lavorare

Basterebbe quindi assicurarsi che tutti i santi giorni ci fosse almeno un operatore per azionare le “chiuse”, o meglio installare un sistema automatico di sensori e attuatori, che il problema sarebbe risolto, a meno di attentati e altre calamità. Invece è basato che qualche politico prospettasse la possibilità di un finanziamento governativo per costosissime e ingombranti “vasche di laminazione”, che in pratica raccolgano l’acqua del Seveso prima che esondi a Milano, per far nascere comitati e petizioni che hanno costretto il sindaco a promettere di prendere i dovuti provvedimenti. Ma altrettanti comitati e petizioni dei paesi interessati a sacrificarsi per i Milanesi del Nord (in particolare Senago, a 30 km, e Bresso, a meno di 10 km) impediscono ai lavori, tutti “inaugurati”, di decollare. Il che non impedisce ai soldi già stanziati di arrivare e di essere intascati dai primi che ci mettono le mani sopra.

La natura fa il suo corso e non aspetta nessuno

E suppongo che finché i lavori non cominceranno veramente gli “anticipi” continueranno ad arrivare, ma il Seveso continuerà ad esondare di domenica, giusto per testimoniare che il problema sussiste. Così per risparmiare un “azionamento” relativamente semplice, anche se non molto tecnologico, per molti anni ancora si avranno disagi a Milano, Bresso e Senago e continueranno a scorrere soldi da Roma a Milano, ma con destinazione ignota. Ma il sindaco attuale e i successori sfileranno sempre in testa ai cortei che rivendicano risparmio di risorse e protezione dell’ambiente.

Mezzo metro di pioggia ad Alessandria (boh?)

Per quanto riguarda Alessandria, il problema mi sembra più complesso (a Milano sono solo allagamenti, ma ad Alessandria sono distruzioni), ma una soluzione più semplice di quella più costosa si trova sempre se si trascurano gli infami interessi politici. Eppure questi mi sembrano i problemi più urgenti da risolvere prima di pensare a salvare addirittura il Pianeta. Chissà se Greta e i suoi un giorno lo capiranno. Per esempio, sulla misura della pioggia, che universalmente (si fa per dire) è in millimetri e basta, in questi giorni ne ho sentite di tutti i colori, di sicuro per fare presa sul pubblico, perché i giornalisti restano del tutto indifferenti. Per giudicare dell’attendibilità io suggerisco sempre di ricordare che alle nostre latitudini la precipitazione annua è dell’ordine di 1000 mm all’anno e che 1mm di pioggia equivale a un litro spalmato su un metro quadrato. Un giornalista ha parlato di due litri e mezzo al metro quadro in cinque minuti. Non poteva dire 30 mm in un’ora? No, perché avrà smesso di piovere dopo 5 minuti, ma di sicuro non avrà capito se fosse tanta o poca.

440 mm in un giorno è la pioggia di sei mesi, alla faccia della scarsità d’acqua in Italia lamentata dalla Gabanelli e della siccità che dovrebbe provocare il riscaldamento globale.

Anche per oggi non ce la faccio più.