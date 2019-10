Tragico frontale fra due auto a Cereseto: una persona deceduta

Cereseto – Grave incidente stradale stamane intorno alle sette nel casalese, a Cereseto, lungo la strada provinciale 457. Due auto, una Golf e una Opel Zafira, sono rimaste coinvolte in un frontale. Uno schianto mortale: un uomo di 71 anni, che viaggiava sulla Golf, ha perso la vita. L’altra persona, che viaggiava sulla Opel, ha riportato solo lievi lesioni ed è stata trasportata all’Ospedale di Casale in codice verde.

Sul posto, oltre al 118, sono intervenute cinque pattuglie dei Carabinieri per i rilievi di legge.