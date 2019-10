A Silvano d’Orba una tecnologia superata per smaltire la plastica

Silvano d’Orba (Andrea Guenna) – Leggo di un impianto di smaltimento a secco per produrre combustibile solido (Css) da scarti di plastica e carta. L’investimento è alto, circa 10 milioni di euro e si prevedono 30 nuovi posti di lavoro. L’insediamento del nuovo impianto è previsto per l’estate prossima. Si parla di circa 800.000 tonnellate all’anno di rifiuti da trattare nei capannoni ormai vuoti dell’ex Sapsa, finiti all’asta per fallimento.

Lasciando perdere i proclami sbandierati nei giorni scorsi, la sostanza è quella di riduzione del materiale di scarto tramite mulini a ganasce o a coltelli che sminuzzano i rifiuti che poi sono imballati e spediti ai cementifici per essere bruciati.

Dov’è la novità? Non lo so, ma è certo che in questo modo non si impedisce l’inquinamento in quanto la plastica resta tale e quando brucia inquina comunque.

Quindi se non si produce fumo da combustione di plastiche in fase di smaltimento lo si produce nei cementifici e il problema si sposta solo geograficamente ma in pratica resta. Della serie: non inquino a Silvano d’Orba ma a Casale Monferrato.

A Silvano arriveranno resti da trattamento idromeccanico delle cartiere, scarti e selezioni della raccolta differenziata di plastica e carta, la frazione secca dei rifiuti. Passeranno sotto un trituratore primario, un aspiratore, dei lettori ottici e, infine, tramite altri trituratori più fini si arriverà alle scaglie del nuovo combustibile di recupero che sarà pressato, filmato e stoccato.

Nulla di nuovo se pensiamo che il trattamento a secco tramite frantoi convenzionali è in atto da sempre.

Altra cosa invece sarebbe lo smaltimento con frantoi vibroinerziali (nella foto in alto una centrale di controllo di un impianto vibroinerziale) che polverizzano qualsiasi materiale che diviene in questo modo riutilizzabile in mille modi. La plastica polverizzata può tornare plastica, il vetro polverizzato, vetro, il legno polverizzato, Medium-density fibreboard (sigla MDF), eccetera.

Niente combustione ma prodotti rinnovabili ottenuti grazie all’economia circolare. Per fare questo non servono macchine rudimentali, ma mulini operanti per vibrazione della campana. Si imposta la frequenza necessaria a polverizzare la materia da smaltire ed otteniamo polvere della sostanza smaltita. Chi scrive ha visto lavorare in questo modo sostanze durissime come il diamante industriale e il corindone, molli come la lana, la gomma, la resina. Tutto si trasforma in polveri di varia granulometria, a seconda dell’utilizzo finale, utili per l’economia in quanto nulla si crea e nulla si distrugge. È lo stesso principio per cui se metto un grissino su un tamburo che inizio a suonare ad un bel momento il grissino esplode per le vibrazioni della membrana.

Le gomme sono ridotte in polvere mentre l’impianto è in grado di separare in uscita il tessuto, la gomma ed il metallo, consentendo il loro riutilizzo. La gomma poi, tramite la resina Rebond, brevettata dalla stessa ditta che produce i mulini vibroinerziali, può essere recuperata e rilavorata per la produzione di grandi pneumatici per pale meccaniche e macchine movimento terra, trattori, camion etc. L’impianto non emana fumo, non rilascia liquami, non fa rumore. Inoltre ha un costo inferiore a qualsiasi altro impianto di smaltimento rifiuti in genere.

Questa sarebbe la vera innovazione. Ma i politici italiani sono ignoranti – a differenza dei loro colleghi tedeschi, russi, americani e giapponesi – e non l’hanno capito nonostante che quasi 25 anni fa proprio chi scrive prospettò l’opportunità di un impianto simile per smaltire i pneumatici dei veicoli (allora mi occupavo dell’immagine e della promozione marketing di un’azienda russa di San Pietroburgo che produce mulini vibroinerziali). L’avevo fatto con qualche politico alessandrino, allora assessore in Regione Piemonte, ma la risposta fu negativa.

È proprio vero che non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire.