Al Parlamento Europeo vittoria della Lega che fa bocciare la delibera sui porti aperti

Bruxelles (Scenari economici) – Piccolo colpo di scena al Parlamento europeo che si spacca sui migranti, mandando in minoranza la teorica maggioranza per due voti. La risoluzione sulla ricerca e salvataggio dei migranti nel Mediterraneo è stata respinta. Nella stessa era anche contenuto un forte invito a mantenere i porti aperti alle Organizzazioni Non Governative, come quelle che stanno scaricando numerosi migranti in Italia. La risoluzione è stata respinta con 288 si e 290 contrari, mentre gli astenuti sono stati 36. Contrario ID, Identità e democrazia che è la quinta forza politica del Parlamento europeo con 73 membri e comprende rappresentanti di 9 stati membri la maggior parte dei quali proviene da Italia (Lega), Francia (Rassemblement national) e Germania (AfD). Il M5s si è astenuto.

Si è trattato di una sonora sconfitta per il raggruppamento PPE e S&D, mentre una vittoria per ID che si è dimostrata non solo solida, ma in grado di raccogliere appoggi trasversali in Parlamento.