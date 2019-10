Da Agenzia Interregionale per il fiume Po

Situazione del fiume Po

Si prevede che il fiume Po nel tratto piemontese si mantenga su livelli attorno alla prima soglia di criticità (criticità ordinaria) nell’arco delle prossime 24 ore, per poi decrescere nelle ore successive.

Nei tratti mediani e terminali dell’asta fluviale del Po si registrano livelli inferiori alla prima soglia di criticità e non si prevedono, allo stato attuale, superamenti. Rimane attivo il monitoraggio del personale AIPo sulle opere idrauliche di competenza, in stretto raccordo con tutti gli enti facenti parte del sistema regionale e di protezione civile.

Riguardo all’asta del Po, considerate le citate previsioni, nel breve periodo non verranno diffusi da AIPo ulteriori comunicati stampa, salvo non si presentino elementi di novità o altre circostanze meritevoli di attenzione.