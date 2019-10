Doppio incidente ad Alessandria: ciclista travolto da un furgone in corso Acqui, pedone investito davanti alla stazione ferroviaria

Alessandria – Due incidenti stradali, stamane, ad Alessandria. Nel giro di pochi minuti sono stati investiti un uomo in bicicletta e un pedone.

Il ciclista è stato investito intorno alle undici e un quarto da un furgone in corso Acqui, angolo via Scazzola. Poco dopo, intorno alle 11 e 20, un pedone è stato investito in piazzale Curiel, vicino alla stazione ferroviaria.

Sono intervenuti 118 e Polizia Municipale. I due uomini sono stati portati all’ospedale di Alessandria.