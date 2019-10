Finchè morte non ci separi

E’ un film di genere commedia, horror, thriller del 2019, diretto da Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett, con Samara Weaving e Andie MacDowell. Uscita al cinema il 24 ottobre 2019. Durata 95 minuti. Distribuito da 20th Century Fox.

Il film, diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, è la storia di Grace (Samara Weaving), una giovane sposa che si unita in matrimonio con Alex (Mark O’Brien), erede della famiglia Le Domas, ricca dinastia fondatrice dell’impero dei giochi da tavola. Durante la sua prima notte di nozze viene invitata a partecipare a una tradizione familiare: il nuovo arrivato deve prendere parte a un gioco, in questo caso nascondino, contro il resto della casata. Ben presto il rito si rivelerà essere una terrificante caccia all’uomo.

Le Domas, infatti, sono convinti che se non uccidono il nuovo membro prima dell’alba, una terribile maledizione si abbatterà su di loro; se, invece, Grace sopravvive alla prima notte di nozze, allora può restare in famiglia. Il gioco ha inizio, riuscirà la neo sposina a vincere la partita contro la morte?

Data di uscita:24 ottobre 2019

Genere: Commedia, Horror, Thriller

Anno:2019

Regia: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

Attori: Samara Weaving, Andie MacDowell, Mark O’Brien, Adam Brody, Henry Czerny, Nicky Guadagni, Melanie Scrofano, Kristian Bruun, Elyse Levesque, John Ralston

Megaplex Stardust Tortona

dal 24 ottobre 2019

SALA 2

domenica 15:20

SALA 5 22:40

Paese: USA

Durata: 95 min

Distribuzione: 20th Century Fox

Sceneggiatura: Guy Busick, Ryan Murphy

Fotografia: Brett Jutkiewicz

Montaggio: Terel Gibson

Produzione: Mythology Entertainment, Vinson Films