Preleva quasi settemila euro dal bancomat di due anziani a loro insaputa: denunciata badante cinquantenne

Rivalta Bormida – I Carabinieri di Rivalta Bormida hanno denunciato una cinquantenne, residente nell’acquese, per il reato di furto aggravato e continuato.

La donna lavorava in qualità di badante nell’abitazione di due anziani coniugi ultra ottantenni della zona. Tra loro si era creato un rapporto di estrema fiducia, al punto che la donna, oltre ad avere libero accesso nell’abitazione per svolgere le proprie mansioni, aveva anche individuato dove l’uomo teneva il bancomat con il relativo codice PIN.

Quest’ultimo, insospettitosi dai prelievi anomali che erano stati registrati, si era rivolto ai Carabinieri. I militari hanno così scoperto come, nel periodo in cui avevano preso alle dipendenze la donna (dicembre 2018/ ottobre 2019), fossero stati effettuati ben 14 prelievi, all’insaputa dell’anziano, per un totale di 6.700 euro.

Le indagini, effettuate anche visionando i filmati di video sorveglianza degli sportelli bancomat, hanno permesso di individuare nella badante l’autrice dei prelievi furtivi.

La donna è stata licenziata dai due anziani coniugi con effetto immediato.