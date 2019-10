Scary Stories to Tell in the Dark

È un film di genere horror del 2019, diretto da André Øvredal, con Zoe Margaret Colletti e Austin Abrams. Uscita al cinema il 24 ottobre 2019. Durata 108 minuti. Distribuito da Notorious Pictures.

Il film, diretto da André Øvredal, è ambientato negli Stati Uniti durante il 1968, anno burrascoso nel quale tira un’irrequieta aria di cambiamento. Ma i tumulti che invadono l’America sembrano non toccare affatto la piccola cittadina di Mill Valley, sulla quale da diverse generazioni si distaglia l’oscura ombra dei Bellows, la cui dimora sorge ai margini della cittadella. Qui vive Sarah Bellows, che nasconde orribili segreti e ha alle spalle una vita straziante e angosciosa. La donna esorcizza la sua dolorosa esistenza nella stesura di un libro, un’antologia di racconti dell’orrore.

Una sera Stella (Zoe Colletti), Ramon (Michael Garza), Chuck (Austin Zajur) e Auggie (Gabriel Rush) decidono di visitare la villa Bellows, divenuta celebre come casa stregata dopo che Sarah, accusata dell’omicidio di diversi bambini, si è tolta la vita. Durante l’esplorazione i quattro adolescenti assistono ad alcuni strani eventi ed entrano in possesso del manoscritto di Sarah, che Stella decide di portare a casa. Ben presto sul libro iniziano ad apparire nuove storie, che hanno come protagonisti gli amici della giovane. Nello stesso tempo a Mill Valley spariscono misteriosamente alcuni ragazzi della città, i cui nomi sono riportati nelle storie dell’orrore. Stella e i suoi amici iniziano a convincersi che la causa della scomparsa sia proprio nascosta nel libro di Sarah e la puara crescerà quando anche i loro nomi compariranno tra i racconti.

Data di uscita:24 ottobre 2019

Genere: Horror

Anno: 2019

Regia: André Øvredal

Attori: Zoe Margaret Colletti, Austin Abrams, Gabriel Rush, Michael Garza, Austin Zajur, Dean Norris, Gil Bellows, Lorraine Toussaint, Natalie Ganzhorn

Paese: USA

Durata: 108 min

Distribuzione: Notorious Pictures

Sceneggiatura: Dan Hageman, Kevin Hageman, John August, Guillermo del Toro, Marcus Dunstan, Patrick Melton

Fotografia: Roman Osin

Montaggio: Patrick Larsgaard

Musiche: Marco Beltrami

Produzione:1212 Entertainment, CBS Films, Double Dare You (DDY)