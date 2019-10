Se Tortona non è stata alluvionata, come fa ad essere l’unico Comune della zona allagata ad avere avuto l’acqua inquinata?

Tortona (Andrea Guenna) – Dopo aver pubblicato la rettifica – con inclusa minaccia di querela – che ci ha fatto pervenire il sindaco di Tortona, per la notizia che nella sua città sono arrivati prima i vigili urbani di lui ad avvisare la cittadinanza che l’acqua non era potabile, ci siamo chiesti come mai a Tortona, che non è stata interessata dall’alluvione di lunedì, l’acqua era inquinata. Castelletto d’Orba, Capriata d’Orba, Gavi, Novi Ligure, per citare solo alcuni comuni colpiti, non hanno avuto problemi di approvvigionamento di acqua potabile, ma Tortona sì. Addirittura, a Viguzzolo, che ha subito l’esondazione del torrente Grue, l’acqua era bevibile, ma a Tortona no. La risposta è una sola: a Tortona l’acqua non è potabile non per colpa dell’alluvione, ma per colpa dell’acquedotto che non funziona bene. E mentre il sindaco Chiodi era a Roma in Piazza San Giovanni alla corte di Salvini & C. (nella foto dietro a Zaia mentre parla), a Tortona bevevano acqua non potabile. Lo sapeva o non lo sapeva, il sindaco di Tortona Chiodi, che l’acqua bevuta dai suoi concittadini era imbevibile? Avrebbe dovuto saperlo dopo aver letto l’ultimo rapporto dei tecnici dell’Asl precedente all’alluvione. Ma il grido dall’allarme del fido e sempre pettinato assessore Morreale è stato lanciato dopo la piena. Noi facciamo i cronisti, cerchiamo risposte, e la risposta al fatto che, di tutti i Comuni interessati all’alluvione, nessuno abbia avuto problemi di potabilità dell’acqua, mentre l’unico ad averli è stata Tortona che non è stata nemmeno sfiorata dall’alluvione dei giorni scorsi, deve ancora venire, esimi signor sindaco professor Chiodi e signor assessore Morreale.

Invece di minacciare azioni legali contro Alessandria Oggi sarebbe meglio che rispondeste di questo ai cittadini.