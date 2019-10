Si spaccia per agente dell’antidroga e mostra alla Polizia un falso tesserino: rumeno con precedenti denunciato assieme ad un complice

Alessandria – Aveva mostrato agli agenti di Polizia una placca metallica simile ad un distintivo e aveva affermato di essere un agente dell’antidroga della polizia romena. Ma è stato subito smascherato, assieme al suo complice.

A finire nei guai, con una denuncia per possesso di segni distintivi contraffatti, sono stati due uomini, M.D.C. e K.M.A., sorpresi, sabato scorso, girare nella centrale via Milano su un’auto di grossa cilindrata.

La vettura ha subito insospettito alcuni poliziotti che stavano effettuando, in quella zona, servizio di controllo del territorio.

Avvicinatisi all’auto, gli agenti hanno chiesto a M.D.C. di mostrare i documenti. L’uomo, apparso subito nervoso, ha affermato di essere un agente dell’antidroga rumena ed ha esibito un tesserino con fotografia e la dicitura “Associatia de lupta antidrog” “Associazione per la lotta alla droga”.

La cosa, però, non ha diminuito i sospetti della Polizia alessandrina che ha proceduto alla perquisizione del mezzo, trovando all’interno di una borsa i medesimi documenti riferiti a K.M.A., passeggero dell’auto.

Da successivi accertamenti, è emerso che i due uomini di nazionalità romena, con precedenti specifici provenienti dalla provincia torinese, non appartenevano ad alcun corpo di polizia.

Sono, quindi, stati denunciati per possesso di segni distintivi contraffatti. Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.