Sulla polemica dell’acqua di Tortona ci scrive il sindaco Chiodi

Io sottoscritto Prof. Federico Chiodi, in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Tortona, Vi scrivo a seguito della pubblicazione in data 22 Ottobre 2019 sul sito del Vostro quotidiano “Alessandria Oggi” di un articolo dal titolo “Allarme acqua a Tortona: non è potabile ed è emergenza”.

L’articolo nel riportare la notizia del divieto di utilizzo dell’acqua erogata dal pubblico acquedotto per uso alimentare ha riferito notizie non vere ed erronee informazioni che certamente

ledono l’immagine del Comune e che sono tali da ingenerare allarme ingiustificato nella cittadinanza.

Sono infatti destituiti di ogni fondamento i seguenti passaggi:

“…La cause dell’inquinamento non sarebbero da attribuire all’alluvione di ieri in quanto, secondo i ben informati, è da almeno quattro giorni che l’acqua è torbida…”

“Abbiamo telefonato al Comando dei Vigili che ci hanno confermato la cosa anche se non hanno saputo dire il motivo della contaminazione. “Stiamo girando per la città – ci hanno detto dal

comando – per avvisare la popolazione in attesa dell’ordinanza del sindaco che dovrebbe uscire in serata”

“Pare che sia stata la stessa Asl nei giorni scorsi ad avvisare Gestione Acqua ma, inspiegabilmente, solo stasera l’assessore Fabio Morreale (nella foto) e il sindaco Federico Chiodi hanno pensato di avvisare la cittadinanza.”

Stanti le imprecisioni soprariportate ed i dubbi in esso sollevati sull’operato dell’Amministrazione sono a precisare quanto segue.

Con nota prot. n°11-U-2019-1223 del 22/10/2019, Gestione Acqua Spa, in qualità di gestore dell’acquedotto comunale, segnalava che, a causa degli intensi eventi meteorici, si erano riscontrati valori elevati di torbidità in rete e che pertanto si era provveduto ad implementare la copertura di cloro in rete e ad effettuare alcuni campionamenti per verificare la carica batterica e

l’eventuale presenza di metalli.

Successivamente valutato altresì il comunicato del S.I.A.N. dell’ASL AL, provvedevo immediatamente ad emanare l’ordinanza contingibile ed urgente n. 251 al fine di disporre la non potabilità dell’acqua distribuita in rete, di vietarne il suo utilizzo ad uso alimentare sino a diverse indicazioni in merito.

Da quanto sopra esposto è evidente la non veridicità delle affermazioni contenute nell’articolo da Voi pubblicato atteso che le cause dell’inquinamento sono certamente dovute agli eventi meteorici e l’Amministrazione ha provveduto ad avvertire la cittadinanza non appena ha ricevuto notizia dagli Uffici competenti.

In esercizio della facoltà concessa dall’art. 8 della Legge 47/1948, Vi chiedo dunque di voler provvedere alla rettifica di quanto riportato nel citato articolo nella collocazione prevista dalla

legge e con risalto analogo a quello riservato al brano giornalistico cui la rettifica si riferisce, entro quarantotto ore dal ricevimento della presente.

Riservata in ogni caso, ogni opportuna iniziativa di tutela nelle competenti Sedi giudiziarie.

Distinti saluti.

Il Comune di Tortona,

in persona del Sindaco pro tempore,

Prof. Federico Chiodi