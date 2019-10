Vicino all’orizzonte

È un film di genere drammatico, sentimentale del 2019, diretto da Tim Trachte, con Luna Wedler e Jannik Schümann. Uscita al cinema il 24 ottobre 2019. Durata 109 minuti. Distribuito da M2 Pictures.

Il film, diretto da Tim Trachte, è tratto dall’omonimo romanzo di Jessica Koch ed è una commovente storia di amicizia, coraggio e fiducia. Racconta cosa accade a Jessica (Luna Wedler), da poco 18ene con un futuro ricco di possibilità davanti a sé. Un giorno incontra Danny (Jannik Schümann), bello, affascinante e sicuro di sè, che dietro una facciata da ragazzo perfetto nasconde un doloroso segreto. Jessica rimane sin da subito affascinata dal giovane dall’oscuro passato.

Tra i due scatta la scintilla e un sentimento puro li travolge, tanto che ben presto diventa chiaro a entrambi che è ormai impossibile sottrarsi all’amore; la dura corazza di Danny va in mille pezzi, rivelando la verità dolorosa che il ragazzo si porta dietro e che abbatte ogni certezza.

Jessica capisce che il futuro che sogna insieme al suo amato forse non sarà mai realizzabile, ma non vuole rinunciare a Danny e alla loro relazione, difficile da portare avanti, ma al tempo stesso mossa da un sentimento profondo. È così che la ragazza si ritrova di fronte a una scelta: rinunciare a quella che sembra essere la sua anima gemella o combattere per ogni inebriante secondo di felicità?

Data di uscita:24 ottobre 2019

Genere: Drammatico, Sentimentale

Anno:2019

Regia: Tim Trachte

Attori: Luna Wedler, Jannik Schümann, Luise Befort, Henry Horn, Jamie Bick, Judith Paus, Axel Röhrle, Lena Vogt, Emil Schwarz

Megaplex Stardust Tortona

dal 24 ottobre 2019

SALA 2 20:30

Paese: Germania

Durata:1 09 min

Distribuzione:M2 Pictures

Sceneggiatura: Ariane Schröder

Fotografia: Fabian Rösler

Musiche: Michael Kamm

Produzione: Pantaleon Films, SevenPictures Film, StudioCanal