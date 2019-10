Asti – Cuneo in alto mare: la Commissione Ue chiede chiarezza per l’autostrada che si ferma in un campo

Asti (Giulia Giraudo) – L’autostrada Asti-Cuneo (nella foto tratta dal sito Per-Alba.it) è ferma dal 2012 e, per finirla, dopo anni di dibattiti e contenziosi, se tutto va bene, di anni ce ne vorranno altri quattro. Infatti i lavori possono partire subito solo su una parte del tracciato mancante, mentre per l’altra siamo in alto mare con gli espropri.

Parliamo del tratto che va dal viadotto monco di Cherasco fino a Verduno, 4 chilometri che costituiscono una delle due sezioni in cui l’opera era stata divisa quando, nel 2016, fu abbandonata l’ipotesi del tunnel perché troppo costosa, nonostante che il costruttore Itinera del Gruppo Gavio avesse insistito per realizzare il progetto originario. Niente da fare perché di traverso si era messa Confindustria Cuneo, nelle persone del presidente Franco Biraghi (quello dei formaggi) e della direttrice generale Giuliana Cirio, sorella del governatore del Piemonte Alberto Cirio di Forza Italia (nella foto a lato), molto vicino all’alessandrino Ugo Cavallera (nella foto sotto). Il problema vero è quello finanziario in quanto per qualunque soluzione si scelga non saranno possibili opere compensative.

Il fatto è che dall’ultimo sopralluogo sono passati sette mesi ma non si vede ancora il barlume di un progetto definitivo che indichi come e dove in questa zona debbano passare le carreggiate. Tutto è bloccato per cui la società Asti-Cuneo non può avviare l’occupazione degli appezzamenti, mentre si attende ancora l’autorizzazione del Cipe alla riapertura dei cantieri. Prima, però, i progetti dovranno superare una lunga fase autorizzativa attraverso una nuova Via (Valutazione d’impatto ambientale) al Ministero dell’Ambiente, una successiva Conferenza dei Servizi e altri passaggi per completare l’iter.

Concluso questo, potranno finalmente essere inviate le lettere per l’acquisizione dei terreni. Qui sono 300, tra privati e imprese, i proprietari che stanno per cedere una superficie totale di 740.000 metri quadri par a 74 ettari di terra. Sugli appezzamenti nei Comuni di Roddi e Alba sarà realizzata l’arteria vera e propria, quindi la società autostradale farà una “occupazione d’emergenza”, come prevede la legge in questi casi. Invece, nei Comuni di La Morra e Cherasco sarà avviata una “occupazione temporanea” per le aree di deposito e movimentazione di mezzi e materiali utilizzati nei cantieri.

Restano contrasti fra le parti politiche sulla modalità di finanziamento per garantire alla società Asti-Cuneo (Gruppo Gavio) le risorse con cui completare l’autostrada. Il nuovo governo aveva scartato l’ipotesi formulata dall’ex ministro Graziano Delrio (approvata dall’Ue) che prevedeva 4 anni di proroga della concessione della Torino-Milano (sempre Gavio, Beniamino nella foto a sx), preferendo alzare il valore di subentro nella gestione della stessa Torino-Milano, così da assicurare al gruppo autostradale i milioni da investire nella parte mancante dell’A33. Per i partiti di centrosinistra che la Commissione Europea, sia l’Autorità di regolazione dei trasporti (Art) si sarebbero opposte.

Insomma, siamo in alto mare, anche se siamo nelle Langhe e nei giorni scorsi, a questo proposito, c’è stato un incontro a Bruxelles tra il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’ambasciatore Michele Quaroni, vice rappresentante permanente italiano presso l’Unione europea e competente per il dossier sull’Asti-Cuneo. “Ci hanno confermato – ha detto Cirio – che la Commissione Ue, alla luce del cambio di governo italiano, attende che il nuovo governo dica ufficialmente la strada che si intende seguire per il completamento dell’Asti-Cuneo”. La Commissione, che sul tavolo ha due dossier aperti: quello di Delrio e quello di Toninelli, vuole sapere quale via intenda seguire il nuovo Ministro. Se verrà, infatti, scelta la soluzione Toninelli l’Italia dovrà prepararsi a difendere, ed eventualmente integrare, la relazione tecnica e battagliare per ottenere l’ok. Nel caso in cui, invece, si tornasse alla soluzione Delrio il via libera dall’Europa esiste già e non sarebbero necessari altri passaggi.