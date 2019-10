Scoperto dalla Guardia di Finanza tatuatore “in nero”: aveva evaso oltre 300.000 euro

Cuneo – Era un tatuatore molto bravo ed apprezzato tanto che da lui si recavano non solo giovani della zona ma anche da altri centri del Piemonte.

Peccato, però, che sistematicamente si “dimenticasse” di dichiarare al Fisco i compensi delle prestazioni rese.

Il fatto è stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Cuneo e a finire nei guai è stato un tatuatore e piercer con studio e laboratorio nel capoluogo della Granda in una traversa della centrale via Roma.

Durante un’ispezione nel suo studio, eseguita dai militari nell’ambito di una più ampia indagine a livello provinciale, sarebbero state accertate numerose violazioni: incompletezza delle dichiarazioni fiscali annuali, mancata registrazione dei compensi percepiti e omessa liquidazione dell’Iva.

All’esito del controllo, eseguito applicando il metodo analitico-induttivo per le diverse annualità oggetto di analisi, è stata contestata al contribuente un’evasione complessiva di oltre 300 mila euro.

In una note le Fiamme Gialle cuneesi hanno fatto sapere che “l’attività è diretta a contrastare l’evasione che produce effetti negativi e ostacola la normale concorrenza e accresce il carico fiscale per le imprese rispettose delle regole. L’importo contestato è rilevante, ma riguarda un singolo caso e l’operazione non vuole gettare discredito sulla categoria, composta per la maggior parte da persone oneste”.