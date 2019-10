Grigi: stop di venticinque giorni per il centrocampista Casarini

Alessandria – Lungo stop per il centrocampista dell’Alessandria Calcio Federico Casarini (nella foto). Il giocatore, già assente nella gara di sabato scorso contro l’Arezzo, dovrà stare ai box per circa un mese a causa di una lesione di primo grado a livello miotendineo dell’adduttore lungo della gamba destra.

Dallo staff medico fanno sapere che non si tratta di una ricaduta dello stesso infortunio rimediato all’inizio della stagione.