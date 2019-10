Il maltempo non ferma la grande affluenza di pubblico al Paulaner Oktoberfest Alessandria

Grande affluenza ieri sera, giovedì 24 ottobre, al Paulaner Oktoberfest Alessandria, aperto con ingresso libero fino a lunedì 28 ottobre nell’area dell’ex piazza d’Armi in viale Milite Ignoto. Il maltempo, che nei giorni scorsi ha colpito duramente diverse zone della provincia, non è bastato a fermare gli alessandrini, che sono accorsi in massa nel padiglione coperto di 2.700 metri quadrati per trascorrere una serata di festa e vivere una full immersion nella cultura bavarese, dando un chiaro segnale di apprezzamento per l’evento ufficiale Paulaner portato dalla Sidevents quest’anno per la prima volta ad Alessandria. Questa sera – venerdì 25 ottobre, ndr – la festa continua, aprendo un week end che sembra anche avere il favore del meteo: dopo l’intrattenimento musicale in stile bavarese degli Ansambel Juhej, gli Elemento 90 coinvolgeranno il pubblico con uno spettacolo interamente dedicato ai meravigliosi anni ‘90. Sabato 26 ottobre sarà la volta dei Sismica e del loro show “Disco Hits New Generation”. Attrazioni del Luna Park a metà prezzo sia sabato che domenica dalle ore 11 alle ore 13 per il secondo Family Day e domenica 27 ottobre Santa Messa alle ore 11. Gran finale lunedì 28 ottobre con tante sorprese ed un nuovo grande spettacolo piromusicale che illuminerà il cielo di Alessandria. Nei giorni feriali il padiglione centrale del Paulaner Oktoberfest Alessandria apre alle ore 19, il Beer Garden alle ore 18,30 ed il Luna Park alle ore 15, mentre nel week end è possibile accedere alle aree esterne a partire dalle ore 11 e al grande padiglione dalle ore 12. Tutti gli aggiornamenti sul sito web ufficiale www.oktoberfestalessandria.it e sulle pagine social dell’evento.