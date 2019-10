In camera da letto più di cento grammi di sostanze stupefacenti: arrestato diciannovenne

Crescentino – Nell’armadio della camera da letto aveva nascosto oltre 110 grammi di anfetamina, ben conservati in sacchetti di cellophane, utili per la produzione di oltre 700 pasticche di ecstasy.

Con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti, martedì è finito in manette un diciannovenne di Crescentino, nel vercellese.

A fare la scoperta sono stati i Carabinieri del Comando Provinciale di Vercelli. Le anfetamine erano avvolte in cellophane e contenute in scatole. A prima vista potevano sembrare funghi secchi.

L’indagine è solo agli inizi. I militari dovranno, adesso, stabilire se il ragazzo finito in carcere avesse un laboratorio altrove, lavorasse con altri o tenesse solamente in casa tutta la merce per conto di terzi.

Secondo quanto scoperto dagli inquirenti, il ragazzo è un soggetto che è conosciuto nel mondo dei rave party, dove i frequentatori possono arrivare non solo da altre regioni, ma anche dall’estero. Come la droga che aveva in casa.

Gli accertamenti effettuati dai carabinieri hanno permesso di stabilire che il ragazzo ordinava la merce online. I pacchi arrivavano via posta dall’Olanda: la droga era camuffata in confezioni di funghi secchi. Un travestimento per sfuggire ad eventuali controlli. L’accusa per ora è solo quella di detenzione di sostanze stupefacenti.